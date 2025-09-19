Dez países vão reconhecer Estado da Palestina na segunda-feira. Portugal vai fazê-lo já no domingo

Dez países, entre os quais Portugal e França, vão reconhecer um Estado palestiniano na segunda-feira, numa conferência em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral da ONU, anunciou esta sexta-feira, 19 de setembro, o Palácio do Eliseu.Nessa conferência, estarão representados “dez países que decidiram proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina”, indicou um conselheiro do Presidente francês, Emmanuel Macron, à comunicação social.Além de França, que está por detrás da iniciativa, e de Portugal, os outros Estados “são Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino”, acrescentou.Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal confirmou que Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina, tal como o ministro Paulo Rangel, já havia antecipado esta semana, mas já no domingo, "pelo que a Declaração Oficial de Reconhecimento terá lugar ainda antes da Conferência de Alto Nível da próxima semana"..Israel fala em "força sem precedentes" na cidade de Gaza e anuncia encerramento de rota de evacuação .Cortadas todas as ligações de Internet e telemóvel em Gaza devido a ataques israelitas