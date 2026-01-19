Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
CDS decide posição sobre segunda volta das presidenciais na quarta-feira

Reunião da Comissão Executiva vai acontecer após a Juventude Popular anunciar que não apoiará ninguém. Partido agradece "campanha muito digna" de Marques Mendes e antigo líder dá apoio a Seguro.
Leonardo Ralha
A Comissão Executiva do CDS vai reunir-se na noite de quarta-feira, 21 de janeiro, para decidir qual será o posicionamento do partido quanto à segunda volta das eleições presidenciais, marcada para 8 de fevereiro, dia em que os portugueses decidirão se será António José Seguro ou André Ventura a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República.

Na noite deste domingo, 18, após o primeiro-ministro Luís Montenegro ter anunciado, na qualidade de líder do PSD, que o seu partido não se irá envolver na disputa eleitoral, por considerar que os dois candidatos presidenciais mais votados não representam o seu espaço político, o CDS adiou a sua decisão quanto à segunda volta, numa declaração do secretário-geral centrista, Pedro Morais Soares.

Realçando a "campanha muito digna, com civismo e discutindo temas que interessam ao país e aos portugueses", conduzida por Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e CDS, que foi o quinto mais votado - com 637.394 votos (11,30%) ficou também atrás de Cotrim de Figueiredo e de Gouveia e Melo -, Morais Soares destacou que o CDS é "um partido leal junto dos nossos aliados nos momentos fáceis e difíceis".

Pedro Morais Soares também sublinhou o "sinal importante para a democracia" que consistiu no aumento da participação eleitoral nas presidenciais, com a abstenção a cifrar-se em apenas 38,5% no território nacional. E deixou um agradecimento aos militantes e dirigentes centristas que se empenharam na campanha presidencial do antigo líder social-democrata.

Apesar de a Comissão Executiva do CDS reservar a posição oficial do partido para a noite de quarta-feira, a Juventude Popular antecipou-se, declarando que não irá apoiar qualquer um dos candidatos que passaram à segunda volta, mantendo inalterada a posição que tomou antes da primeira. Nessa altura, apesar do apoio a Marques Mendes que o partido veio a confirmar, a organização juvenil considerou que nenhuma das candidaturas a Belém correspondia aos valores e à visão institucional pretendida para a Presidência da República.

Quem já tomou posição foi o anterior líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, apoiante de Gouveia e Melo na primeira volta, que declarou o seu voto em António José Seguro durante a noite eleitoral da CNN Portugal. O sucessor de Assunção Cristas, que ficou ligado à perda de representação parlamentar do CDS, nas legislativas de 2022, defendeu que "não pode haver contemplações quando está em causa um consenso matricial de valores fundacionais e civilizacionais do nosso continente".

Mesmo sem apoio de Montenegro, Seguro promete relação institucional intacta em caso de eleição
André Ventura
Marques Mendes
António José Seguro
Juventude Popular
Francisco Rodrigues dos Santos
CDS
Presidenciais 2026
Presidenciais de 2026
Eleições presidenciais 2026

