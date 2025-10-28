Catarina Martins reúne com as moções do Bloco de Esquerda

Catarina Martins irá reunir com todas as moções à próxima Convenção, que está marcada para final de novembro no Bloco de Esquerda. Depois do anúncio de Mariana Mortágua, de que não se recandidataria à coordenação do Bloco, a eurodeputada, ex-líder e agora candidata presidencial vai procurar consenso junto dos militantes, detalhando a missão da corrida a Belém e também as formas de financiamento para a mesma. Recorde-se que ao DN, as moções opositoras tinham expressado, principalmente, dúvidas quanto à sustentabilidade financeira do partido para a candidatura. Em causa, apurou o DN, não estava o nome porque Catarina Martins é uma das figuras de maior mediatismo político e apreciada pela larga generalidade dos militantes.Naturalmente, com a iminente mudança de coordenação, o tema Presidenciais terá maior discussão, com falanges a posicionarem-se de modo diferenciado em certos casos.As quatro moções opositoras à moção que elege Comissão Política e Mesa Nacional lamentaram, sim, que o avanço da candidata, que prontamente teve apoio do partido, não tivesse a devida consulta. Recorde-se que José Manuel Pureza e José Soeiro, ambos da Moção A, são os preferidos entre os eleitos na última Mesa Nacional para assumirem a corrida ao cargo de coordenador do partido..Sucessão no Bloco de Esquerda: José Manuel Pureza e José Soeiro são os preferidos.Bloco de Esquerda aprova apoio a candidatura de Catarina Martins à presidência da República