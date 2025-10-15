Bancada socialista sem sinais de divisão após indicação de Carneiro para abstenção no Orçamento de Estado

José Luís Carneiro teve na terça-feira, dia 14 de outubro, um dia preenchido. A reunião com o grupo parlamentar, primeiro, teve como foco a sugestão da orientação de voto para o Orçamento de Estado de 2026 e, tal como o DN noticiara, a indicação é de abstenção. Essa mesma diretriz foi acolhida com naturalidade pela bancada socialista, sabe o DN. Não haverá, portanto, expetativa que algum deputado vote contrariamente no final de novembro à proposta de Governo, o que encaminha a passagem do documento.Evitando a "instabilidade política", Carneiro disse, ao final da noite, que "houve uma manifestação geral de apoio" à proposta que fez de abstenção, que qualificou como "abstenção exigente" a um orçamento "que não é do PS" e ao qual deixou várias críticas.A Comissão Política reuniu-se e para ela muitos autarcas e presidentes das federações foram chamados. Além do anúncio de António José Seguro como escolha do secretário-geral e presidente do PS para candidato presidencial, foram feitos balanços autárquicos. O "cenário de recuperação" que Carneiro traçou vincou que o PS se manteve como "a única alternativa política, sólida e robusta à AD", elegendo como pontos altos as vitórias de cinco capitais de distrito: Bragança, Viseu, Coimbra, Évora e Faro, que permite agora que o partido tenha metade das capitais de distrito.O PS voltou a perder Lisboa e Porto e ficou sem as autarquias de Sintra e a de Vila Nova de Gaia, das câmaras mais populosas, embora tenha preferido valorizar as vitórias de câmaras nas Áreas Metropolitanas. Naquilo que pareceu ser uma resposta a Pedro Nuno Santos, Carneiro afirmou que lhe "compete puxar pelas coisas boas que aconteceram nestas eleições." "É sempre possível termos leituras diferentes; aliás, alguém me dizia que há 30 maneiras de olhar para o resultado de umas eleições autárquicas", respondeu Carneiro aos jornalistas, considerando-se um "otimista" e recordando os 49 autarcas em fim de mandato para o teste autárquico de exigência.Pedro Nuno Santos, recorde-se, tinha valorizado o esforço dos candidatos, por ele escolhidos ou encaminhados durante 2024 e 2025, mas deixou críticas à leitura otimista. "Não houve retração do Chega, não enfiemos a cabeça debaixo da areia. Pode acalmar-nos o espírito acreditarmos que o Chega teve um revés eleitoral e que foi o grande derrotado da noite, mas não é verdade", considerou nas suas redes sociais após as Autárquicas. .Presidenciais: José Luís Carneiro e Carlos César vão propor à Comissão Nacional do PS apoio a Seguro.Carneiro vai sugerir à bancada do PS abstenção no Orçamento de Estado 2026.Pedro Nuno Santos suspende mandato antes da votação do Orçamento de Estado