Marcha pela Vida juntou centenas de pessoas, que se concentraram junto à Assembleia da República.
Marcha pela Vida juntou centenas de pessoas, que se concentraram junto à Assembleia da República.António Pedro Santos / Lusa
Política

Ataque contra Marcha pela Vida pode levar a acusação de terrorismo

Homem foi detido após atirar cocktail Molotov contra participantes em manifestação contra aborto e eutanásia. PSP destaca “objetivo estratégico de prevenir e combater todas as formas de extremismo”.
Leonardo Ralha
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