André Ventura diz que este é o momento de estar "ao lado das pessoas".
André Ventura diz que este é o momento de estar "ao lado das pessoas". Gerardo Santos
Política

André Ventura diz que Brites Lameiras é a escolha do Chega para o Tribunal Constitucional

Líder partidário revelou no X o nome do desembargador, "homem de diálogo e bons valores", no que disse ser uma resposta a "notícias falsas, inventadas, e comentários absolutamente estúpidos".
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

O líder do Chega, André Ventura, revelou neste sábado, 21 de março, através de uma publicação na rede social X, que o seu partido pretende indicar para o Tribunal Constitucional o juiz desembargador Luís Brites Lameiras, descrevendo-o como "um homem de diálogo e de bons valores".

Ventura justificou o seu "esclarecimento" sobre algo que "num país normal" não deveria ser público" com "a quantidade de notícias falsas, inventadas e de comentários absolutamente estúpidos que têm sido feitos nos últimos dias". Na edição de sexta-feira, o Nascer do Sol avançou que Paulo Otero e João Pacheco de Amorim eram os dois nomes que o Chega estava a negociar com o PSD para o Tribunal Constitucional.

O "percurso notável na Magistratura e na Academia" de Brites Lameiras, que leva André Ventura a considerá-lo "uma mais-valia de prestígio para o Tribunal Constitucional", inclui passagens do juiz desembargador pelo Tribunal da Relação de Lisboa (entre 2010 e 2011) e pelo Tribunal da Relação do Porto (de 2012 a 2013). Foi também chefe de gabinete do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entre 2013 e 2018, sendo atualmente inspetor judicial do Conselho Superior de Magistratura e professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Os três juízes do Tribunal Constitucional que irão substituir os que terminaram o mandato têm sido a principal razão para os sucessivos adiamentos na eleição dos órgãos externos da Assembleia da República. O PS já deixou claro que não aceita ficar de fora desta indicação - visto que, dos três juízes que serão substituídos, uma tinha sido indicada pelos socialistas - e vincado a posição de que deverá ser o PSD a abdicar de uma das suas escolhas para o Chega.

A lista de nomes para os diversos órgãos, que também inclui os cinco membros do Conselho de Estado indicados pela Assembleia da República e o titular da Provedoria da Justiça - onde a ex-ministra da Administração Interna Maria Lúcia Amaral nunca chegou a ser substituída -, deveria ter sido apresentada na segunda-feira passada, mas o PS pediu novo adiamento. Na próxima conferência de líderes, marcada para esta quarta-feira, será definido o novo calendário.

André Ventura diz que este é o momento de estar "ao lado das pessoas".
Tribunal Constitucional. PSD rejeita acordos à esquerda e quer voto da IL para aprovar um nome do Chega
André Ventura diz que este é o momento de estar "ao lado das pessoas".
Ventura culpa Carneiro por um “impasse embaraçoso” na Assembleia da República
Chega
André Ventura
Tribunal Constitucional

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt