Ana Miguel Pedro pede ao Parlamento Europeu resposta urgente a recrutamento online de menores para terrorismo

A eurodeputada do CDS-PP, Ana Miguel Pedro, alertou nesta quarta-feira (20 de maio), na sessão plenária do Parlamento Europeu, que teve lugar em Bruxelas, para o recrutamento de menores por redes criminosas no espaço digital. E sublinhou "a urgência de uma resposta europeia mais eficaz e coordenada", recordando que nos últimos meses houve jovens de 12, 13 e 14 anos por suspeitas de terrorismo, após serem aliciados e manipulados online."Tinham apenas um telemóvel, um computador e alguém, do outro lado do ecrã, a saber exatamente como os alcançar", disse Ana Miguel Pedro, que no domingo passado foi eleita vice-presidente do CDS-PP, sublinhando que "o jihadismo continua a ser uma das principais ameaças à segurança europeia". E que a capacidade de recrutamento no espaço digital permite manter a incidência de radicalização que leva a que um terço dos detidos por crimes relacionados com terrorismo na União Europeia tenham entre 12 e 20 anos.A centrista, integrada no Partido Popular Europeu, que tem a maior bancada do Parlamento Europeu, defendeu que é preciso reforçar os instrumentos legais para identificar sinais precoces de radicalização e aliciamento, tal como "uma resposta mais célere à sinalização, à remoção e à preservação de conteúdos terroristas ou que incitem à violência"."Quando uma criança é recrutada por estas redes criminosas, antes de ser protegida pelo Estado, alguma coisa falhou. Mas, acima de tudo, falhou a política", disse Ana Miguel Pedro, defendendo que "a cooperação policial e judiciária tem de ser reforçada e a União Europeia tem de assegurar que não chega tarde demais". .Ana Miguel Pedro: “É um grande sinal termos mais duas mulheres vice-presidentes no CDS-PP”.CDS-PP: Ana Miguel Pedro e Catarina Araújo são as novas vice-presidentes de Nuno Melo