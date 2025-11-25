Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
25 de Novembro. Sessão solene no Parlamento já começou

Já o primeiro-ministro considerou importante evocar-se o 25 de Novembro de 1975 para o país ter um “registo histórico”, perceber de onde vem e o que quer construir no futuro.
FOTO: Leonardo Negrão

Inês Sousa Real: 25 de Novembro "não deve ser desculpa para gastar milhares de euros em paradas militares"

Depois de Filipe Sousa, é Inês Sousa Real, do PAN, a discursar.

A deputada única e porta-voz do partido refere que o 25 de Novembro "não deve ser desculpa para gastar milhares de euros em paradas militares ultrapassadas".

Segundo a deputada, esta data é "tantas vezes usada como arma de arremesso" e serviu para estabelecer que "a democracia não era um parênteses e seria a regra".

Segundo Inês Sousa Real, o 25 de Novembro mostrou que "um povo dividido pode encontrar chão comum", e destaca as "trincheiras" que atualmente diz existirem.

Filipe Sousa: "Portugal esteve em risco de perder a democracia conquistada com o 25 de Abril"

Começa a falar o primeiro deputado, Filipe Sousa, do JPP.

Começa por saudar Ramalho Eanes, presente na tribuna do Parlamento, a quem reconhece um papel central nesta data, em que Portugal "escolheu a liberdade ao extremismo".

"Dói ver Portugal a cometer erros cometidos há 50 anos, antes do 25 de Novebro. Dói ver alguns a brincar com os discursos incendiários. Há 50 anos, Portugal esteve em risco de perder a democracia conquistada com o 25 de Abril", recorda Filipe Sousa.

Do Presidente da República ao Cardeal Patriarca de Lisboa: quem estará presente na sessão solene?

Além dos representantes partidários e dos grupos parlamentares, a sessão solene do 25 de Novembro contará com a presença de várias entidades. Eis quem estará presente:  Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; Primeiro-Ministro, Luís Montenegro; Antigo Presidente da República, General Ramalho Eanes (e mulher); Antigo Primeiro-Ministro, Pedro Santana Lopes; Conselheiros de Estado (Luís Marques Mendes, Carlos César, Leonor Beleza e maestrina Joana Carneiro); Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas; Presidente do Tribunal Constitucional, Juiz Conselheiro José João Abrantes; Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro João Cura Mariano; Presidente do Tribunal de Contas, Professora Doutora Filipa Urbano Calvão; Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Juiz Conselheiro Jorge de Aragão Seia;    Procurador-Geral da República, Conselheiro Amadeu Guerra; Provedora de Justiça Adjunta, Dra. Estrela Chaby; Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca; Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General João Cartaxo Alves; Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão; Em representação do Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Vice-Almirante Sousa Costa; Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Embaixador Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino; Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto; Eurodeputado João Cotrim de Figueiredo; Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas; Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

Depois do Terreiro do Paço, sessão no Parlamento está quase a arrancar

Após as cerimónias militares no Terreiro do Paço, prepara-se agora o início da sessão solene no Parlamento. Os moldes são idênticos aos do 25 de Abril, com os partidos a discursar, bem como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. O PCP não estará presente.

Cada partido poderá falar cinco minutos e meio, com os deputados únicos (JPP, PAN, BE) a terem três minutos e trinta para intervir. Os discursos serão feitos por ordem crescente de representação parlamentar (JPP, PAN, BE, CDS, Livre, IL, PS, Chega e PSD).

Há no entanto uma diferença para as sessões do 25 de Abril: ao invés de estar decorado com cravos vermelhos, o hemiciclo está adornado com rosas brancas.

25 de Abril é “data primeira” mas sem Novembro não haveria Constituição, diz Marcelo

O Presidente da República destacou esta terça-feira que o 25 de Abril como a “data primeira”, “sem a qual não teria havido Novembro de 1975”, mas salientou que, sem o 25 de Novembro, não teria havido a Constituição de 1976.

Num breve discurso, de pouco mais de dois minutos, na parada militar na Praça do Comércio, em Lisboa, organizada para assinalar os 50 anos do 25 de Novembro de 1975, Marcelo Rebelo de Sousa evocou António Ramalho Eanes, momentos depois de ter sido lida uma mensagem do antigo Presidente da República nesta cerimónia.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que Ramalho Eanes foi um “Capitão de Abril de 1974, Abril sem o qual não teria havido Novembro de 1975”, e o “chefe militar de Novembro de 1975, Novembro sem o qual não teria havido a Constituição de 1976”.

Continuando a assinalar o percurso de Ramalho Eanes, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o ex-Presidente foi o “Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de 1976, sem o qual não teria havido a transição da legitimidade revolucionária para a legitimidade democrática, representativa e eleitoral”.

O Presidente da República disse que, na pessoa de Ramalho Eanes, evoca “os valores da liberdade, da democracia e do Estado de Direito, e as virtudes militares da camaradagem, da disciplina, do espírito de sacrifício, da lealdade, do sentido de missão e do patriotismo que fizeram e fazem a nobreza de Portugal”.

“Em Novembro de 2025, como em Abril de 2024, essa data primeira, celebramos estes valores e estes predicados, gratidão às nossas forças armadas sempre, em nome de Portugal”, afirmou.

No final da cerimónia, em breves declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a “parada correu muito, muito bem”, indicando que felicitou o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Questionado se lhe parece que organizar esta parada militar faz sentido, o Presidente da República respondeu: “Claro”.

“Em 1976, 1977, 1978, 1979, com o general Eanes como Presidente, houve sempre”, disse.

25 de Novembro: Partidos dividem-se entre “reconciliação” e “ajuste de contas com o 25 de Abril”

Montenegro defende que é importante país evocar data para perceber de onde vem

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou importante evocar-se o 25 de Novembro de 1975 para o país ter um “registo histórico”, perceber de onde vem e o que quer construir no futuro.

“É importante para o país ter esta evocação e ter este registo histórico e ir legá-lo a todas as gerações, para percebermos de onde é que vimos e o que é que queremos construir no futuro”, afirmou Luís Montenegro numas curtas declarações aos jornalistas no final da parada militar que se realizou na Praça do Comércio, em Lisboa, para assinalar os 50 anos do 25 de Novembro de 1975.

Montenegro assistiu a esta parada militar acompanhado por vários membros do Governo, entre os quais os ministros da Defesa, das Finanças, da Administração Interna, da Saúde e da Agricultura e Pescas.

Em declarações aos jornalistas também no final desta parada, a ministra da Justiça, Rita Júdice, considerou que a cerimónia foi “muito bonita” e “honra a história de Portugal”

“É importante reconciliarmo-nos com a história e, por isso, é muito importante que este dia seja celebrado”, referiu a ministra.

Por sua vez, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, também considerou que a “cerimónia honra o país e a sua história” e, questionada se o país não tem honrado a sua história, respondeu que “com certeza que sim”.

“Ela não desapareceu da memória. Simplesmente, esta é uma data redonda, meio século, é uma data que merece ser assinalada”, considerou.

Ramalho Eanes saúda “decisão política e militar de rememorar”

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes considerou «“historicamente oportuna a decisão política e militar de rememorar o 25 de Novembro”, salientando que não se trata de celebrar a data mas dignificar a instituição militar e a nação.

“Entendo que terá sido historicamente oportuna a decisão política e militar de rememorar o 25 de Novembro. Não se trata de celebrar a data, ou sublinhar nomes, mas sim de invocar a memória ativa orientada para o futuro e contribuir para a dignificação da instituição militar e da própria nação”, afirmou António Ramalho Eanes.

O antigo Presidente da República e protagonista do 25 de Novembro fez esta afirmação numa mensagem lida na parada militar organizada na Praça do Comércio, em Lisboa, pelo tenente-general Alípio Tomé Pinto, presidente da comissão organizadora das comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro, na qual não marcou presença.

Ramalho Eanes frisou que o “25 de Abril é consabidamente a data fundadora da restauração da liberdade para os portugueses decidirem livremente o seu futuro através de eleições livres”.

“É da autoria dos militares este ato fundacional da liberdade e da democracia. Já a democracia resultante é no entanto, e só, de todos os portugueses”, salientou Eanes.

O antigo Presidente da República referiu que o 25 de Novembro de 1975 “apenas se tornou necessário para fazer face à deriva do processo revolucionário que se acentuava e fazia prever uma insurreição armada”, o que “ameaçava o compromisso assumido pelos militares” no 25 de Abril.

“Insurreição esta que veio a ocorrer e que as Forças Armadas, da sua parte moderada, democrática e legalista, responderam com sucesso, mas infelizmente com algumas baixas, designadamente o tenente Coimbra, o furriel Pires, dos Comandos, e o aspirante José Bagagem, da Polícia Militar”, disse, referindo-se às três mortes que se registaram em 26 de Novembro de 1975.

Para Ramalho Eanes, “foi o 25 de Novembro que permitiu que os militares respondessem ao imperativo de honra que tinham assumido com o povo português a 25 de Abril e que permitiu a reinstitucionalização das Forças Armadas”, definindo legalmente a sua dependência do poder político.

“A missão dos militares foi pois plenamente realizada, respondendo ao seu compromisso de honra. Devolveu-se aos portugueses a condução do seu destino”, afirmou.

25 de Novembro. Sessão solene no Parlamento já começou
Vasco Lourenço diz que Governo deve envergonhar-se de comissão de “fachada” para o 25 de Novembro
Presidente da República
25 de Novembro

