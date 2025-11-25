25 de Novembro. Sessão solene no Parlamento já começou

Depois de Filipe Sousa, é Inês Sousa Real, do PAN, a discursar.A deputada única e porta-voz do partido refere que o 25 de Novembro "não deve ser desculpa para gastar milhares de euros em paradas militares ultrapassadas".Segundo a deputada, esta data é "tantas vezes usada como arma de arremesso" e serviu para estabelecer que "a democracia não era um parênteses e seria a regra".Segundo Inês Sousa Real, o 25 de Novembro mostrou que "um povo dividido pode encontrar chão comum", e destaca as "trincheiras" que atualmente diz existirem.