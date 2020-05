Mais 814 curados em 24 horas. Número mais elevado desde o início da pandemia em Portugal

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 15 pessoas e foram confirmados mais 226 casos de covid-19 (um aumento de 0,8% em relação ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste domingo (17 de maio), no total, há agora no país 29 036 infetados, 4636 recuperados e 1218 vítimas mortais.

Entre os números conhecidos hoje destaca-se a quantidade de curados: mais 814 nas últimas 24 horas - o valor mais elevado do indicador desde o início da pandemia. Resultado em linha com as declarações da ministra da Saúde, este sábado, quando a governante disse que, durante os próximos dias, este número deveria subir, por ser "superior àquele que diariamente é reportado no relatório de situação através da Direção-Geral da Saúde".

Este domingo, estão internados 649 doentes (menos 8 que ontem), destes 108 encontram-se nos cuidados intensivos (menos sete).

A taxa de letalidade global do país permanece de 4,2%, aumentando para 15,6% na faixa etária acima dos 70 anos - as principais vítimas mortais. Dos 1218 óbitos, 48,8% são homens e 51,2% mulheres.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 2704 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 25 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 41% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

Em véspera de o país entrar numa nova fase de desconfinamento, o secretário de estado da Saúde aconselhou os portugueses a não terem medo de sair à rua, durante a conferência de imprensa diária no ministério. António Lacerda Sales acredita que a covid-19 "não deve paralisar" as pessoas, mas sim torná-las os cidadãos "mais atentos e vigilantes".

A segunda fase de desconfinamento começa esta segunda-feira, mantendo-se o dever cívico de recolhimento, com uma prorrogação do estado de calamidade pública.

Lisboa sobe 138 casos. Norte tem mais mortes em 24 horas

Dos 226 infetados notificados no último dia, 138 têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nesta zona morreram também seis das 15 vítimas mortais declaradas hoje. No total, Lisboa tem agora 8235 casos e 273 óbitos.

No entanto foi no Norte (a zona mais afetada pelo vírus desde o início do surto), que se registaram mais mortes das últimas 24 horas: nove. Casos são mais 70 casos. A região tem agora 16352 infetados e 693 vítimas mortais.

Os restantes 18 casos notificado no último dia distribuem-se entre o Centro (mais 17) e o Alentejo (um). Algarve, Açores e Madeira não registam qualquer alteração da situação epidemiológica, nas últimas horas.

A nível municipal Lisboa continua a ser o concelho do país com maior número de casos (1 938, mais 19 que no dia anterior). Seguem-se Vila Nova de Gaia (1 479, mais 4) e o Porto (1 317 mais três), de acordo com os dados do sistema Sinave, que correspondem a 89% do número total de notificações.

"É melhor estarmos preparados para que o vírus se torne habitual"

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considerou, ainda durante a conferência de imprensa, ser melhor que os cidadãos se preparem para continuarem a conviver com o novo coronavírus. "É melhor estarmos preparado para que este vírus se venha a tornar habitual nas nossas vidas", disse.

Com o passar do tempo, "quer exista vacina, quer não", é expectável que "os seres humanos ganhem imunidade e o vírus se torne menos agressivo", reconheceu a responsável pela DGS. "Se tivermos vacina, melhor. Se não, teremos de conviver com o vírus até termos imunidade natural".

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa este domingo. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Mais de 4,7 milhões de casos no mundo. Desconfinamento na Europa acelera

O novo coronavírus já infetou mais de 4,7 milhões de pessoas no mundo inteiro, até este domingo às 10:45, segundo dados oficiais. Há agora 1,8 milhões recuperados e 313 641 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 507 798) e de mortes (90 113). Em termos de número de infetados, seguem-se a Rússia (281 752), o Reino Unido (240 161) e Espanha (231 350). Portugal surge em 26.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é agora a nação com mais mortes declaradas (34 466). Seguem-se Itália (34 466), e Espanha (27 650 - mais 87 vítimas mortais nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde o dia 12 de março).

O levantar de restrições, impostas pela quase totalidade dos governos para travar a pandemia de covid-19, acelera esta segunda-feira com a reabertura de vários serviços em muitos países europeus, incluindo em Portugal.

Grécia, Itália, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Polónia e Macedónia são alguns dos países que ou dão início ou continuam com o desconfinamento. Agora com a reabertura de escolas, comércio, restauração, cafés e salões de beleza, entre outros setores de atividade.