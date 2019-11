PJ detém mulher de 22 anos suspeita de ter abandonado bebé no lixo

Marcelo agradeceu ao sem-abrigo que encontrou o bebé no lixo

MP instaura processo de promoção e proteção para decidir futuro do bebé encontrado no lixo

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, "identificou, localizou e deteve uma mulher, de 22 anos de idade, por fortes indícios da prática de homicídio qualificado, na forma tentada, vitimando uma criança do sexo masculino, recém-nascido, seu filho", lê-se no comunicado enviado às redações por esta força policial.

"A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeita à aplicação das medidas de coação processual adequadas", refere ainda a PJ.

Um recém-nascido, de sexo masculino, foi encontrado na terça-feira num ecoponto na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, junto à discoteca Lux-Frágil, por um sem-abrigo. O bebé ainda continha vestígios de cordão umbilical. Depois de ter sido chamado o INEM, a criança foi levada para o Hospital D. Estefânia, estando agora nos cuidados neonatais da Maternidade Alfredo da Costa.

O bebé encontra-se bem de saúde, conforme explicou, na quinta-feira, Daniel Virella, responsável da unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital Dona Estefânia. "Está saudável e alimentado", disse o responsável durante uma conferência de imprensa. "Está com uma proteção antibiótica, que se manterá mais um dia ou dois até se garantir que não está infetado. De resto está bem", especificou.

"Não sabendo o que se passou, ninguém diria que lhe aconteceu alguma coisa", reforçou Daniel Virella descrevendo o estado de saúde do bebé como "bom, felizmente". Na quinta-feira, aos jornalistas, o médico referiu que o bebé podia ter alta clínica "dentro um ou dois dias".

Questionado sobre para onde o bebé será reencaminhado após ter alta, o médico afirmou que cabe às entidades competentes decidir. "Daremos alta para onde a tutela indicar que é licito e seguro".

Também na quinta-feira, o Ministério Público do Tribunal de Família e Menores de Lisboa informou que instaurou um processo de promoção e proteção a favor da criança, uma decisão que o gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República deu conta ao DN.

Em atualização.