Morre marroquino condenado por terrorismo que estava na prisão de Monsanto

A PSP foi chamada esta manhã ao estabelecimento prisional de Monsanto, onde confirmou o óbito do marroquino, que foi julgado e condenado em Portugal pelos crimes de recrutamento para o Estado Islâmico, financiamento do terrorismo e falsifcações com vista ao financiamento do terrorismo. Tazi negou sempre todas as acusações, mas as provas apresentadas em tribunal levaram a que fosse condenado a 12 anos de prisão. Mesmo assim, os juízes deixaram de fora da sentença o crime de adesão a organização internacional terrorista.

De acordo com fonte policial, Tazi terá morrido de "morte natural" na sua cela.

Em atualização.