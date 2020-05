Mais 15 mortes e 480 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 15 pessoas e foram confirmados mais 480 casos de covid-19 (mais 1,9% que ontem). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quarta-feira (6 de maio), há agora no país 26182 infetados, 2076 recuperados e 1089 vítimas mortais.

O número de pessoas internadas voltou a subir (mais 20), pelo segundo dia consecutivo. Existem agora 838 doentes hospitalizados, sendo que 136 estão nos cuidados intensivos (mais dois que ontem). O que significa que 84,7% dos infetados estão a receber tratamento em casa. No bolteim, destaca-se também o aumento do número de recuperados, uma vez que mostra, nas últimas 24 horas, 333 foram dadas como curadas.

Já a taxa de letalidade global do país mantém-se nos 4,2%, sendo que sobe aos 15% no caso das pessoas acima dos 70 anos - as principais vítimas mortais. Dos 1089 óbitos, 49% são homens e 51% mulheres.

Todas 15 pessoas que morreram no último dia tinham mais de 60 anos, sendo que 13 pertencem a faixas etárias com mais de 70 anos. A nível da localidade de residência, dez óbitos foram registados na região norte (que tem no total 623 mortes), três em Lisboa e Vale do Tejo (com 226 no total), e dois no centro (onde há agora 213 vítimas).

Açores e Algarve permanecem com 13 mortes, o Alentejo com uma e a Madeira é a única região do país onde não há notificação de nenhum óbito por covid-19.

O boletim da DGS de hoje indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 2492 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 24 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 43% dos doentes), seguida da febre (30%) e de dores musculares (22%).

Esta terça-feira, o país tinha notificado mais 242 casos e 11 novas mortes por covid-19 - o menor número do último mês, mas que incluí o primeiro óbito de um homem com menos de 30 anos. Um cidadão do Bangladesh, com 29 anos, que tinha patologias anteriores, e que estava há um mês internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. No final de março, tinha sido noticiada a suspeita de um rapaz de 14 anos, que, no entanto, morreu de meningite.

Mais de 3,7 milhões de casos no mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 3,7 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta quarta-feira às 10:16, segundo dados oficiais. 33,4% dos doentes foram dados como recuperados, mas 6,9% morreram (258 884 pessoas).

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 238 040) e de mortes (72 284). Em termos de número de infetados, seguem-se Espanha (220 325), Itália (213 013) e o Reino Unido (194 990). Portugal surge em 22.º lugar nesta tabela, confirmando um afastamento face aos países com mais casos.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é agora a nação com mais mortes declaradas (29 427). Seguem-se Itália (29 315) e Espanha (25 857 - mais 244 vítimas nas últimas 24 horas).

O vírus Sars-cov-2, responsável pela doença covid-19, foi detetado na China no final do ano passado. O tratamento ou uma vacina continuam a não passar de uma esperança, se bem que, esta segunda-feira, cientistas holandeses e o Instituto de Israel para a Investigação Biotecnológica anunciaram ter identificado e testado anticorpos capazes de travar a infeção. O que pode ser um passo promissor no sentido de uma terapêutica futura.