1074 mortes por covid-19 em Portugal. Mais 11 óbitos e 178 casos nas últimas 24 horas

No Alentejo há um morto e na vizinha Extremadura há 460 óbitos. O que une e separa as duas regiões?

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 11 pessoas - o menor aumento diário do último mês (1%). No entanto, registou-se a primeira vitima mortal a baixo dos 40 anos - um homem entre os 20 e os 29 anos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta terça-feira (5 de maio). O mesmo documento mostra que foram ​​​​​​confirmados mais 178 casos de covid-19. No total há agora no país 25 702 infetados, 1743 recuperados e 1074 vítimas mortais.

Existem ainda 818 pessoas internadas (mais cinco que no dia anterior), destas 134 encontram-se nos cuidados intensivos (menos nove).

Esta segunda-feira, o país tinha registado 20 novas mortes por covid-19 e mais 242 casos. Dia em que vários hospitais recomeçaram a atividade programada não urgente (consultas, análises, cirurgias). Uma tentativa de regresso à normalidade que deverá ser gerida, de forma gradual, com recurso a marcações e com horários mais alargados nos serviços hospitalares.

Mais de 3,6 milhões de casos no mundo

O novo coronavírus já infetou 3 660 504 pessoas no mundo inteiro, até esta terça-feira às 10:33, segundo dados oficiais. Morreram 252 682 e há 1 204 025 recuperados.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 212 955) e de mortes (69 925). Seguidos de Espanha, a segunda nação com mais infetados (219 329) e a quarta com mais vitimas mortais (25 613). Nas últimas 24 horas, o país registou mais 185 mortos - é o terceiro dia consecutivo com este indicador abaixo dos 200.

Itália é o terceiro país com mais casos (211 938) e o segundo com mais óbitos (29 079). Seguem-se o Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Turquia e o Brasil, todos com mais de cem mil infetados.

A China - onde a covid-19 surgiu no final do ano passado - não regista mortes há três semanas e teve apenas uma notificação de infeção no último dia, de acordo com as autoridades de saúde chinesas. Portugal surge em 20.º lugar nesta tabela.

A uma distância de mais nove países (ou seja, a 29.º nação com mais casos) está Israel, onde, esta terça-feira o Instituto de Investigação Biotecnológica, do ministério da Defesa, anunciou ter desenvolvido um anticorpo para o novo coronavírus. Foi produzido neste laboratório e estará pronto a ser comercializado.

No Mundo inteiro, há, neste momento, cerca de uma centena de equipas de investigação à procura de uma vacina para o vírus SARS-Cov-2, responsável pela doença da covid-19, de acordo com o jornal digital Times of Israel. Uma dezena já terá chegado à fase de testes em seres humanos.