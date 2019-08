António Costa: "Há uma enorme incompreensão e revolta com esta situação"

O primeiro-ministro António Costa voltou a reforçar, durante a tarde deste domingo, que deseja que tudo corra pelo melhor durante a greve dos motoristas de matérias perigosas, mas garante que "na sociedade portuguesa há uma enorme incompreensão e revolta com esta situação". O governante falava à margem reunião do Gabinete Coordenador de Segurança, com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SGSSI), Helena Fazenda, e os responsáveis máximos da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha, e da GNR, tenente-general Botelho Miguel. A greve dos motoristas de matérias perigosas tem início já à meia-noite desta segunda-feira.

Já no início deste domingo, António Costa tinha falado aos jornalistas, após uma visita à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), onde disse que o Governo estará preparado para responder de imediato em caso de incumprimento dos serviços mínimos. Confirmou ainda que as empresas estão a comunicar com os trabalhadores designados para as escalas.

Esta tarde, voltou a reforçar a mensagem, alertando que a partir do momento em que é decretada uma requisição civil, quem se recusar a garantir os serviços mínimos estará a incorrer num crime de desobediência. "A violação de uma eventual requisição civil não pode passar incólume", disse, após a reunião com as forças de segurança em preparação para a greve.

"Estou sempre tranquilo quanto à capacidade das nossas instituições. Agora, estamos perante um cenário novo, que nunca foi testado e que não gera tranquilidade", adiantou. Quando questionado sobre qual o prazo desta greve, o primeiro-ministro disse que "o tempo que é razoável é as partes entenderem-se o mais rapidamente possível". "É fundamental que as partes cheguem a um acordo. Não chegando, tenham noção do prejuízo brutal que estão a criar ao país e a vida dos portugueses. Já que fazem o país pagar o peso deste conflito, têm que ter a capacidade de assegurar o mínimo que lhes compete assegurar", reiterou António Costa.

Caso os serviços mínimos não estejam a ser cumpridos, o Governo poderá recorrer para uma requisição civil. "O Governo fará uma avaliação. O que temos previsto é que teremos um conselho de ministros eletrónico, à hora que for necessário, para, assim que for constatada uma situação de incumprimento, poder ser decretada a requisição civil. Aquilo que desejamos obviamente é que tudo corra pelo melhor, mas temos de estar preparados para o pior", disse.

Passou depois a palavra ao ministro da Administração Interna, que voltou a reforçar a mensagem do chefe de Governo, garantindo ainda que todos os serviços de emergência estão preparados para entrar em ação. "Aquilo que está preparado pelas forças e serviços de segurança é uma resposta que garanta o respeito do direito à greve e dos serviços mínimos", acrescentou o governante Eduardo Cabrita.

O Governo decretou serviços mínimos para os dias em que decorre a greve, de forma a assegurar combustível para responder a todas as necessidades. O fornecimento de combustíveis será de 50% nas cidades para a população em geral e 100% para os integrantes da rede de emergência de postos de abastecimento (REPA). Estarão a ser assegurados 374 postos da rede, sendo 54 destinados a veículos prioritários e 320 ao público em geral.

Desde sexta-feira e até ao dia 21 de agosto, o Governo decretou ainda Situação de Crise Energética, apesar de a greve ter sido convocada por tempo indeterminado. A Proteção Civil foi ativada para acompanhar a greve dos motoristas de matérias perigosas.

Os motoristas de matérias perigosas entram em greve já esta segunda-feira. Em causa está a reivindicação do aumento do salário base dos trabalhadores - atualmente de 630 euros - para 700 euros já em janeiro de 2020, 800 euros em 2021 e 900 euros 2022.

Em atualização