Coronavírus em Portugal. Um caso confirmado e outro aguarda contra-análise

O coronavírus chegou a Portugal: dois casos deram positivo ao Covid-19, anunciaram esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, e a Diretora-Geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, em conferência de imprensa.

Um dos casos aguarda os resultados de contra-análise do Instituto de Saúde Ricardo Jorge.

O caso já confirmado é de um homem de 60 anos, com ligação ao norte de Itália, que sentiu os primeiros sintomas a 29 de fevereiro. O paciente que aguarda a validação é um homem de 33 anos que manifestou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro e tem ligação a Valência, Espanha. Ambos estão internados no Porto.

As análises deste paciente foram enviadas para o Instituto de Saúde Ricardo Jorge, em Lisboa, pelo que ainda não há uma "confirmação definitiva". No entanto, os laboratórios locais e hospitalares "fizeram várias vezes os testes e sempre deram positivo", indicou Marta Temido. "Nós estamos a partilhar já esta informação".

A ministra da Saúde afirmou que os contactos destes dois pacientes "vão ser colocados em vigilância". Marta Temido indicou também que as Administrações Regionais de Saúde estão a trabalhar para a "identificação" destas pessoas e a avaliar o seu "grau de exposição" ao novo coronavírus.

Sobre a hipótese de alargamento do plano de intervenção das autoridades de saúde, a ministra da Saúde indicou que "as medidas preparadas para os três voos semanais vindos da China vão ser alargadas para os voos de Itália". Ou seja, espera-se um aumento da divulgação de informação nos aeroportos.

A divulgação da informação de que Portugal tem casos de pessoas infetadas com coronavírus surge depois de o primeiro-ministro ter vindo falar sobre a epidemia que teve origem na China e já infetou mais de 83 mil pessoas a nível global e provocou a morte de três mil em todo o mundo (mais de 2 600 na China).

Costa não quer "pânicos desnecessários"

António Costa falou na necessidade de agir sem "pânicos desnecessários", mas fez questão de afirmar que seria uma questão de tempo até que Portugal registasse um caso.

"Creio que todos temos que estar cientes que, com o grau de expansão que o vírus tem tido, até agora temos tido a felicidade de nenhum caso positivo se ter verificado, mas mais tarde ou mais cedo algum caso positivo se vai verificar. Aquilo que nós nos temos que nos preocupar é em tomarmos as medidas sem dramatização, sem pânico, para evitar que, ainda que negligentemente, possamos ser transmissores", frisou o primeiro-ministro, em Bragança, onde presidiu à reunião do Conselho de Ministros.

Na mesma ocasião, perante o facto de ainda não serem conhecidos casos positivos de coronavírus em Portugal, o chefe do governo afirmou que não havia justificação para fechar escolas, mas aconselhou os estudantes a evitarem as tradicionais viagens de finalistas para o estrangeiro, que já são uma tradição nas férias da Páscoa.

Desde que foi conhecida a epidemia de coronavírus - cujo foco é a cidade chinesa de Wuhan - no nosso país todos os casos suspeitos tinham dado negativo. Até esta quinta-feira, foram realizados 25 testes.

O coronavírus está espalhado por mais de 40 países - Portugal passou agora fazer parte desta lista negra. Itália é um dos casos mais preocupantes na Europa, já que em poucos dias viu o número de infetados subir em flecha - já são 655 os infetados e 21 as vítimas mortais.

Itália é o país europeu com mais casos do novo coronavírus. © EPA/MATTEO CORNER

O país registou a primeira morte por coronavírus no dia 21 de fevereiro e desde então tem tomado fortes medidas na tentativa de restringir a propagação do covid-19: há uma dezena de localidades da região norte isoladas, escolas e museus encerrados, atividades públicas, nomeadamente jogos de futebol, cancelados.

Em Portugal não há consenso sobre se há quadro legal para impor a quarentena obrigatória. Constantino Sakellarides, especialista em saúde pública, que esteve à frente da Direção-Geral da Saúde e da Escola Nacional de Saúde Pública, é uma das vozes que defende que a legislação portuguesa permite o internamento obrigatório de um doente com coronavírus.

O médico tem por base a Lei n.º 81/2009, que instituiu "um sistema de vigilância em saúde pública, identifica situações de risco, recolhe, atualiza, analisa e divulga os dados relativos a doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública, bem como prepara planos de contingência face a situações de emergência ou tão graves como de calamidade pública". E também na Lei de Bases de Saúde (n.º 95/2019), sobre direitos e deveres na proteção da saúde.

Os casos de isolamento registados em Portugal foram voluntários - 18 cidadãos nacionais e duas cidadãs brasileiras vindos de Wuhan, foco do surto na China, estiveram isolados durante 14 dias em instalações hospitalares, mas nenhum estava infetado com o vírus.

Primeiro português infetado esteve internado no Japão

Até agora, era conhecido apenas o caso de um português infetado com coronavírus, que esteve internado no Japão e que, entretanto, teve alta hospitalar. Trata-se de Adriano Maranhão, de 41 anos, da Nazaré, que trabalhava como canalizador no Diamond Princess, o navio de cruzeiro isolado no porto de Yokohama e um dos maiores surtos mundiais de covid-19 depois da China. Posteriormente foi revelado que outro português, tripulante do navio, também foi internado com indícios de estar afetado com o covid-19.

Adriano Maranhão foi internado no Fujita University Health Hospital, um estabelecimento de saúde privado recém-construído e cuja inauguração estava prevista para abril.

Os conselhos da DGS para evitar propagação

A DGS sublinha que não há restrições para quem regresse de área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão, mas aconselha que, durante 14 dias, essas pessoas estejam atentas ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória, devendo medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores.

A diretora-geral da Saúde pede ainda que os portugueses se contenham mais nos afetos. "Não é preciso beijarmo-nos todos os dias, a toda a hora", disse Graça Freitas.

Por outro lado, reforça os conselhos relativos à prevenção: evitar contacto próximo com pessoas com sinais de infeção respiratória aguda, lavar frequentemente as mãos, evitar contacto com animais, tapar o nariz e a boca quando espirra ou tosse e lavar as mãos de seguida pelo menos durante 20 segundos.

Em, caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), a DGS pede que não se desloque às urgências ligue para a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24).

Quanto às pessoas que rodearam nos últimos dias os cidadãos infetados, estas deverão mantidas em vigilância ativa, sendo monitorizadas por profissionais de saúde preparados para detetar os sintomas do vírus da China, e se houver qualquer desconfiança serão sujeitas a análises. As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Não há nenhum medicamento específico, nem vacina, para atacar esta epidemia, por enquanto. Os doentes infetados pelo novo coronavírus estão a ser tratados com fármacos testados para outras pneumonias e permanecem em isolamento, de forma a evitar o contágio de terceiros.

Contudo, a China está a realizar ensaios clínicos com medicamentos já aprovados para outras infeções virais, como as causadas pelo ébola ou pelo VIH, para se perceber se poderão ser eficazes contra o novo coronavírus. Os resultados preliminares desses ensaios deverão ser conhecidos dentro de poucas semanas, estima a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Rede de resposta nacional

Os hospitais Curry Cabral, Dona Estefânia, Santa Maria e São José (Lisboa), S. João e Santo António (Porto) e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (incluindo o hospital pediátrico) são as unidades de saúde de referência para o coronavírus. Estão ainda preparadas ambulância do INEM para transportar casos suspeitos em Coimbra e em Faro. No entanto, as entidades de saúde têm traçado um segundo plano de ação caso haja uma escalada da epidemia. Há uma linha de 15 a 20 hospitais prontos do ponto de vista laboratorial para receber estes doentes, de norte a sul do país, nos Açores e na Madeira.

Em 2009, quando a Gripe A (o último surto epidémico) causou alarme existiam oito hospitais/ laboratórios de prevenção, preparados para dar resposta a casos de infeção. Hoje, a rede cresceu, está mais preparada e já conta com vinte instituições associadas, garantiu o presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, durante um dos pontos de situação da DGS sobre o vírus.

A Direção-Geral da Saúde está em articulação permanente com instituições nacionais e internacionais para adoção de medidas a nível nacional e em consonância com as recomendações que forem sendo emitidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Surto nasceu no mercado do peixe

O número de infetados por coronavírus já fez 2 867 vítimas mortais, ultrapassando assim as mortes por SARS, uma síndrome respiratória aguda grave, que assolou o mundo em 2002 e 2003. Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 50 países.

A pneumonia emergiu na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado e foi provocada por um novo coronavírus, anteriormente desconhecido da ciência. Sobre a origem do vírus, batizado assim porque a sua forma que faz lembrar uma coroa, também não há certezas. Sabe-se apenas que o surto emergiu a partir de um mercado de venda de peixe fresco, marisco e outros animais vivos, incluindo espécies selvagens, como morcegos e cobras.