209 mortes e 9034 casos de covid-19 em Portugal. 2,7% internados nos cuidados intensivos

Esta quinta-feira faz um mês que foram confirmados os primeiros dois casos de covid-19, em Portugal. E o país tem agora 9034 casos de infeção (um crescimento de 9,5% em relação a ontem), regista 209 mortes e 68 recuperados, mostra o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), de hoje (2 de abril).

Entre os infetados com o novo coronavírus, há 1042 hospitalizados e, destes, 240 estão em unidades de cuidados intensivos (são mais dez do que ontem). Oito são profissionais de saúde - sete médicos e um enfermeiro. O boletim da DGS indica também que 4958 pessoas aguardam resultados das análises laboratoriais e mais de 20 mil estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Sobre as condições para receber mais doentes nos cuidados intensivos, o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales, informou, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que "estamos em condições de duplicar a capacidade de ventiladores".

António Lacerda Sales já tinha dado conta de que estavam disponíveis 1142 ventiladores, mas hoje acrescentou que "foram oferecidos 400 ventiladores invasivos" e 140 não invasivos, que se somarão aos já existentes. O Estado adquiriu ainda mais "900 ventiladores, 144 chegam este fim de semana ao nosso país", disse o secretário de Estado da Saúde.

Na última semana, a curva de novos casos e de novas mortes abrandou por uns dias (sábado, domingo e segunda), para voltar a aumentar esta terça, quarta e quinta-feira. Sendo que o dia de hoje demonstra uma diminuição da taxa de crescimento dos novos casos em relação aos dois anteriores. Hoje esta taxa é de 9,5%, quando ontem foi de 10,9%. Também as mortes sofreram uma redução de 27 óbitos para 22 hoje. Atualmente, a taxa de letalidade global no país é de 2,3% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 9,2%.

Esta redução "pode ser real ou pode ter que ver com a dificuldade na realização dos testes ou até com a forma como os dados estavam a ser contabilizados", explicou, ao DN, Ricardo Mexia, o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, que refere ainda ser cedo para análises de maior dimensão à curva epidemiológica portuguesa. Há ainda a ter em consideração o fator meteorológico, como aponta o infeciologista Jaime Nina, uma vez que nos últimos dois dias o tempo tem estado mais encoberto, chuvoso e "o vírus sobrevive melhor ao ambiente mais húmido".

O pico viral da doença em Portugal tem sido apontado para abril pelas autoridades de saúde e descrito como um "planalto" em vez de um momento isolado no tempo, mas esta quinta-feira, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Feitas, admitiu que o pico poderá ser atingido mais tarde do que o previsto.

"Estamos a subir a curva, ainda estamos em ascendência, mas esta não é exponencial nem abrupta. Temos tido uma ascendência aplanada, mas não sabemos quando vai ser o pico. Quanto mais lenta for a nossa progressão mais para a frente vai o pico", disse Graça Freitas. "O que nos interessa neste momento é sobretudo saber o número de doentes que temos por semana para termos a certeza de que os conseguimos tratar adequadamente. O objetivo é tratar bem os doentes", acrescentou.

Lisboa é o concelho mais afetado, mas a região norte tem mais casos

Tal como mostravam os dados de quarta-feira, Lisboa continua a ser o concelho com o maior número de doentes de covid-19 em Portugal. Tem 594 pessoas infetadas. Seguem-se os municípios do Porto (556), de Vila Nova de Gaia (418), Gondomar (373) e Maia (361).

Os primeiros oito concelhos são os mesmos do dia anterior, e pela mesma ordem, com Sintra a surgir depois de Lisboa como o concelho mais a Sul, mostrando um total de 224 infetado e ultrapassando Ovar que agora regista 209 casos.

Os primeiros lugares desta tabela são, no entanto, ocupados por concelhos da região do norte, que tem 5338 casos e 107 mortos, segundo a listagem que recolhe dados do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica). A segunda região com mais casos é a de Lisboa (2207 e 44 mortes), depois o centro (1161, 55), o Algarve (164, 3), o Alentejo (59 casos), os Açores (57) e a Madeira (48).

Boletim Epidemiológico do dia 2 de abril.

"Importa manter a malha apertada"

"Numa altura em que se renova o estado de emergência no país, importa manter a malha apertada ao novo coronavírus. Quer através da contenção social, crucial nos próximos dias, quer robustecendo os mecanismos de resposta do sistema de saúde, capacitando-o para as novas fases da epidemia", disse o secretário de Estado da Saúde, durante a conferência de imprensa.

Questionado sobre se o material que Portugal tem adquirido é eficaz e adequado às necessidades, o presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, João Gouveia, afirmou: "Todo o material que é comprado tem de ter certificados de qualidade". Embora tenha reconhecido que já ouviu relatos sobre o cumprimento dos requisitos da qualidade das máscaras.

Há neste momento, 1124 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus: 206 médicos, 282 enfermeiros e 636 assistentes operacionais e técnicos e de diagnóstico e terapêutica. Estão nos cuidados intensivos, sete médicos e um enfermeiro, atualizou António Lacerda Sales. "São profissionais que também têm estado sempre na linha da frente deste combate", realçou o governante.

Estado de emergência prorrogado por mais 15 dias

O Parlamento aprovou, esta manhã, a prorrogação do estado de emergência até 17 de abril, com os votos a favor do PS, PSD, Bloco de Esquerda e CDS. PCP, PEV, Chega e Joacine Katar Moreira abstiveram-se. A Iniciativa Liberal votou contra.

Momentos antes, o primeiro-ministro dirigia-se aos deputados para dizer que "é absolutamente imprescindível renovar" este estado. "Vamos viver períodos de risco muito acrescido como o da Páscoa. Ainda é muito cedo para poder antever a luz ao fundo do túnel. Seria uma mensagem errada não renovar o estado de emergência", defendeu António Costa.

Sobre o terceiro período do ano letivo, o primeiro-ministro lembrou que será tomada uma decisão na próxima semana. Aos especialistas com que tem reunido semanalmente, Costa pediu que se pronunciem agora especificamente "sobre o risco de abertura nas escolas, seja na data normal, seja noutra fase, seja para todos os anos, seja faseadamente". No dia seguinte, a 8 de abril, o líder do executivo vai ouvir os partidos sobre a reabertura dos estabelecimentos escolares. "Máximo de contenção, mínimo de perturbação" é a máxima que deve continuar a presidir às decisões, diz o primeiro-ministro.

Covid-19 no mundo. Mais de 950 infetados

Os Estados Unidos da América (EUA) são, neste momento, o país do mundo com o maior número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, 215 357, de acordo com os dados oficiais, disponíveis às 12:00. Seguem-se Itália (110 574), Espanha (110 238) e a China (81 589), onde o surto surgiu no final do ano passado. Portugal ocupa o 16.º lugar da tabela mundial.

Quanto ao número de mortes, Itália é o país que mais óbitos declarou até agora (13 155). Depois Espanha (10 003) e os EUA (5 113).

Há 950 652 casos de covid-19 no mundo inteiro, 48 290 mortes e 202 631 recuperados.

