Xi, Putin e uma hipótese impossível de provar

A versão oficial da visita de Putin a Pequim mostrou proximidade, confiança e convergência estratégica entre Rússia e China. A declaração conjunta falou de multipolaridade, respeito pela soberania dos Estados e reforço do papel das Nações Unidas. Tudo isto confirma a solidez da relação sino-russa. Mas talvez seja precisamente aí que resida a pergunta mais interessante: poderá Xi Jinping ter levado Putin a considerar, ainda que sem o admitir publicamente, uma saída para a guerra na Ucrânia?A resposta honesta é que não sabemos. Não existem provas de que Xi tenha imposto a Putin uma negociação, um cessar-fogo ou qualquer calendário para terminar a guerra. Também não seria plausível imaginar a China a humilhar publicamente a Rússia ou Putin a aceitar uma instrução explícita de Pequim. A política externa chinesa raramente funciona através de ultimatos visíveis, mas antes por enquadramentos, dependências, silêncios e mensagens indiretas.No início, Pequim beneficiou parcialmente da fragilização russa. Moscovo passou a vender mais energia à China, a aceitar maior utilização do yuan e a procurar em Pequim cobertura política face ao Ocidente. A guerra também desviou recursos e atenção estratégica do Ocidente para a Europa, permitindo à China consolidar influência noutras regiões do globo. Mas, quatro anos depois, a guerra prolongada aumentou a instabilidade internacional, reforçou tensões sistémicas e tornou mais difícil a gestão previsível da economia global.E há ainda uma contradição essencial. A China valoriza o princípio da soberania e da integridade territorial, tanto para sustentar a sua posição sobre Taiwan, como para se apresentar como defensora de uma ordem internacional assente em regras. A invasão russa da Ucrânia fragiliza essa narrativa.Por isso, uma declaração conjunta de Pequim e Moscovo que reafirma soberania e centralidade da ONU pode também ser lida como uma tentativa chinesa de reconduzir a Rússia para a linguagem da Carta das Nações Unidas.Foi neste contexto que ganhou relevância a notícia segundo a qual Xi teria dito a Donald Trump que Putin poderia um dia arrepender-se da invasão da Ucrânia. A informação foi negada e deve ser tratada como hipótese, não como facto. Mas é uma hipótese que aponta para uma possibilidade estratégica: a de que a guerra prolongada já não sirva plenamente os interesses da China.Pequim não tem interesse num colapso de Moscovo, numa vitória ocidental inequívoca ou numa Rússia instável. O que poderá procurar é uma guerra congelada, uma negociação imperfeita ou uma solução ambígua que preserve a Rússia sem comprometer excessivamente a estabilidade global.Uma solução que reduza riscos sistémicos, evite escaladas perigosas e impeça que Moscovo se transforme num problema estratégico maior do que a vantagem que representa para Pequim.Talvez a verdadeira pergunta não seja se Xi obrigou Putin a considerar o fim da guerra, mas se Putin ainda pode ignorar aquilo que Pequim considera aceitável. A guerra que deveria restaurar a grandeza russa pode estar, paradoxalmente, a aprofundar a dependência da Rússia face à China. E, nesse caso, sem ordens, ultimatos ou confissões públicas, a voz mais importante sobre o futuro da guerra na Europa poderá já não estar apenas em Moscovo.A hipótese permanece uma hipótese. Mas, muitas vezes, as hipóteses mais interessantes são aquelas que só o tempo e a história conseguem esclarecer.