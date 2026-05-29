Entre os falsos padres 'sexy' e os perigos da IA

Quem já foi a Roma não teve como não reparar no calendário ilustrado com jovens padres de inegável bom aspeto, à venda em qualquer loja de souvenirs no centro histórico da capital italiana. Há mais de duas décadas que o oficialmente Calendario Romano – oficiosamente “calendário dos padres sexy” – acompanha cada um dos 12 meses com a fotografia de um jovem de sotaina e colarinho branco. Ora pelo menos alguns dos jovens retratados no catálogo, se são de facto bem-parecidos, não são de todo padres. A verdade foi revelada há dias por Giovanni Galizia, cuja imagem sorridente tem surgido em todas as edições do Calendario Romano dos últimos 23 anos. “Esta história começa com um amigo de amigos, com um encontro em Palermo há vários anos. Estávamos em 2004 e o fotógrafo chamava-se Piero Pazzi. Ele queria retratar as cidades através de uma série de fotografias. E assim surgiu Veneza com os gondoleiros [que também deu um calendário] e Roma com os padres. A certa altura, perguntou-me se eu gostaria de participar. Era uma brincadeira, ele já tinha todo o material preparado”, contou Galizia ao La Repubblica na primeira de uma série de entrevistas que deu desde então. À AP, o agora comissário de bordo, de 39 anos, explicou que a fotografia não passou de uma “brincadeira” . “Era o sorriso de um miúdo envergonhado, porque via os meus amigos à minha frente a rir às gargalhadas porque eu estava vestido como se fosse padre”, recordou. Quanto a ser sexy, Galizia desvaloriza o epíteto, afirmando que “hoje há tendência para confundir o belo com o que é sensual”. Mas diz encará-lo como um elogio “porque conseguir ser sexy com um colarinho de padre não é tarefa fácil”, brinca.Afirmando não ter qualquer responsabilidade na publicação do calendário, o Vaticano recusou responder às solicitações de vários media para reagir ao caso dos “falsos padres”. Um caso que vem pôr à prova a nossa fé não só na veracidade das vocações dos seus modelos como neste tipo de calendário: será que os bombeiros sexy são mesmo bombeiros? E os polícias sexy? Ou os médicos sexy? Acredito que alguns serão reais.A polémica em torno do Calendario Romano coincidiu com a divulgação da primeira encíclica do papa Leão XIV. Intitulado Magnifica Humanitas, o documento alerta para os perigos da Inteligência Artificial (IA), inclusive o facto de “quem detém o controle das plataformas digitais e dos meios de comunicação possui uma enorme capacidade de influenciar o imaginário coletivo e de apresentar como desejável uma determinada visão da realidade.”Mas no caso do calendário, nem foi preciso IA, bastou a velha inteligência humana para tornar um adolescente sorridente num padre sexy e agora nos fazer duvidar de que a realidade seja aquela que sempre achámos ser.