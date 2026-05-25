Energia e coesão social: duas faces da mesma resiliência

A intensificação recente do conflito com o Irão recorda-nos da fragilidade estrutural da economia global. Mais uma vez, a geopolítica entra pelas nossas casas através da fatura da energia, expondo a dependência persistente de combustíveis fósseis e de cadeias de abastecimento altamente concentradas. Este contexto reforça uma evidência que há muito se conhece, mas que frequentemente se adia: a sustentabilidade, as energias renováveis e a eficiência energética não são apenas imperativos ambientais; são, acima de tudo, estratégias de segurança e resiliência económica.A energia continua a ser o fio invisível que liga a estabilidade internacional ao quotidiano das famílias. Quando o preço do petróleo sobe, não é apenas uma variável macroeconómica que oscila, é também o custo do transporte, dos alimentos, da eletricidade. É, em última instância, o poder de compra que diminui e a população começa a baixar as suas opções de escolha, com os níveis de inflação a aumentar e a colocar em causa a qualidade de vida de muitas famílias.É, por isso, importante compreendermos que a descarbonização não é um luxo de tempos tranquilos. É, hoje, uma resposta concreta a problemas muito reais. Apostar na redução da dependência de combustíveis fósseis é também apostar na estabilidade dos preços, na proteção do rendimento das famílias e na previsibilidade de custos para as empresas. É, no fundo, investir na qualidade de vida.Talvez seja tempo de olharmos para os roteiros de descarbonização com outras lentes. Não como exercícios técnicos ou obrigações regulamentares, mas como verdadeiros roteiros de independência energética. Cada investimento em eficiência, cada painel solar instalado, cada processo produtivo otimizado é um passo na direção de uma economia menos exposta ao que não controla.Estas crises dizem-nos também outra coisa, talvez ainda mais importante. Lembram-nos que a sustentabilidade não se esgota na energia, nem no ambiente. Há uma dimensão social que ganha particular relevância quando o contexto se torna mais exigente. Quando o custo de vida aumenta, quando a incerteza se instala, são as redes de proximidade - famílias, vizinhanças, comunidades - que funcionam como primeira linha de resposta. A resiliência constrói-se na capacidade de cuidar uns dos outros. Na cooperação, no respeito, na confiança. Não na divisão. Não no medo. Não em discursos que fragmentam e opõem, porque esses fragilizam exatamente aquilo de que mais precisamos em momentos de tensão: a coesão social.A transição energética e a coesão social não são agendas paralelas. São dimensões complementares de uma mesma ideia de futuro. Um futuro em que a autonomia energética reduz a exposição ao risco, enquanto comunidades mais fortes e solidárias aumentam a capacidade de resposta coletiva.Portugal tem, reconhecidamente, condições únicas neste caminho. Mas o que está em causa não é apenas potencial técnico. É uma escolha estratégica e, sobretudo, uma escolha de visão. Porque cada decisão em torno da energia tem implicações económicas, sociais e até democráticas.Num mundo onde a incerteza voltou a ganhar espaço, talvez a maior lição seja esta: investir em sustentabilidade é investir em estabilidade. E isso, hoje, é tudo menos acessório.