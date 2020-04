Espanha. Um mês e meio depois, as crianças voltaram à rua (veja as fotos)

Por uma hora apenas. Para correr, andar de bicicleta e passear na rua. Acompanhados por um adulto mas sem poderem brincar com outras crianças. Está a ser assim este domingo, em Espanha, onde as crianças com menos de 14 anos tiveram, finalmente, autorização para sair de casa, depois de mais de um mês e meio de confinamento.

Segundo explicou Pablo Iglesias, vice-presidente para Direitos Sociais e Agenda 2030 do executivo espanhol, os menores poderão afastar-se até, no máximo, um quilómetro da sua habitação, podendo levar os seus próprios brinquedos, mas não poderão ir a um parque infantil. As crianças podem permanecer fora de casa durante uma hora no período entre 09:00 e as 21:00, mas o responsável pediu para que evitem sair durante as horas de ponta, quando há mais pessoas nas ruas.

Um adulto poderá sair com até três crianças que vivam com ele, debaixo do mesmo teto, que terá de assegurar o respeito das medidas de distanciamento social em todos os momentos, explicou o responsável governamental, que assegurou que, mesmo assim, os menores poderão saltar, correr e fazer exercícios.

Entretanto, este sábado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pediu às famílias que quando um adulto sair à rua com os mais pequenos e dentro das condições estabelecidas, ajam com responsabilidade e com "máxima segurança". Sánchez deixou claro que, se essa "prudência" for comprovada, algo sobre o qual disse não ter dúvidas, haverá medidas sucessivas de alívio, e uma delas será a partir de 2 de maio permitir aos cidadãos sair para praticar desporto e passear se a propagação continuar contida.

Este domingo, Espanha registou mais 288 mortes, 1729 casos confirmados de covid-19 e 3024 pessoas curadas, nas últimas 24 horas. São os melhores resultados do país vizinho desde que o surto do novo coronavírus começou a aumentar de intensidade.