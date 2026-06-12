Tudo a postos para o Mundial: Roberto Martínez contou com todos no último treino

A Seleção Nacional realizou, esta sexta-feira, 12 de junho, o último treino em solo português antes da partida para os Estados Unidos, onde vai disputar o Mundial 2026. A sessão decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, e contou com todos os jogadores convocados por Roberto Martínez, sem limitações físicas ou ausências de última hora.O selecionador nacional teve todo o grupo disponível, entrando na reta final da preparação com Portugal na máxima força para o arranque da competição.Antes do início dos trabalhos, jogadores, equipa técnica e restante estrutura da Federação Portuguesa de Futebol cumpriram um minuto de silêncio em homenagem ao adepto que morreu antes do encontro particular frente à Nigéria, realizado em Leiria.O momento de homenagem marcou o último treino em território nacional antes da viagem para os Estados Unidos.A comitiva portuguesa segue esta tarde para o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, partindo às 15h05 rumo a Palm Beach, local escolhido para servir de quartel-general da equipa durante a fase de grupos do torneio.Palm Beach será a base da Seleção Nacional durante a participação na fase inicial do Mundial.O Campeonato do Mundo de 2026 arrancou na quinta-feira e prolonga-se até 19 de julho, sendo organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá. Portugal integra o Grupo K e estreia-se frente à República Democrática do Congo, a 17 de junho, em Houston, num encontro marcado para as 18h00 (hora de Portugal continental).Seguem-se os confrontos diante do estreante Uzbequistão, a 23 de junho, novamente em Houston e à mesma hora, antes do encerramento da fase de grupos frente à Colômbia, em Miami, numa partida agendada para as 00h30 de 28 de junho, em Portugal continental.Com o plantel completo e sem problemas físicos aparentes, Portugal inicia a caminhada no Mundial com ambição renovada e a expectativa de discutir os lugares cimeiros da competição..Seleção Nacional apresenta fotografia oficial para o Mundial 2026.FPF reforça campanha “Vai Dar Portugal” para o Mundial 2026 com nova ligação entre Seleção e adeptos