Selecionador do Chile rende-se a Portugal: “Tem tudo para fazer um grande Mundial”

Na véspera do encontro particular frente a Portugal, marcado para este sábado (6 de junho), às 18h45, no Estádio Nacional, o selecionador do Chile, Nicolás Córdova, deixou fortes elogios à equipa orientada por Roberto Martínez, considerando mesmo que a seleção portuguesa é candidata a alcançar as fases mais adiantadas do próximo Campeonato do Mundo.Após o treino de adaptação ao relvado, realizado esta sexta-feira (5), o técnico chileno fez a antevisão do encontro e destacou a qualidade coletiva e individual de Portugal, sublinhando que o atual momento da equipa nacional é resultado de um trabalho sustentado ao longo dos anos.“Portugal tem uma grande geração, mas não é uma geração espontânea. Há muitíssimo trabalho para se ter tantos jogadores de qualidade”, afirmou Córdova, destacando o trabalho desenvolvido na formação dos clubes portugueses. O selecionador revelou ainda ter visitado recentemente estruturas nacionais, apontando exemplos como FC Porto e Braga.Para o técnico chileno, Portugal apresenta argumentos suficientes para assumir um papel de relevo no Mundial, ainda que recorde que uma competição desta dimensão depende também de fatores difíceis de controlar.“Portugal tem tudo para fazer um grande Mundial”, afirmou, antes de reforçar: “Pelo plantel, pelas individualidades e pelo treinador, vejo Portugal como candidato, pelo menos, a estar entre os quatro melhores.”Entre os maiores trunfos da seleção portuguesa, Nicolás Córdova destacou particularmente a qualidade do setor intermédio. “Não sei se há outro país com um meio-campo como Portugal. Hoje em dia é muito difícil escolher o meio-campo português”, admitiu, comparando essa abundância de opções à profundidade ofensiva da seleção francesa.O selecionador chileno recordou ainda exemplos recentes para sustentar a ideia de que os torneios internacionais se constroem ao longo da competição, apontando o percurso da Argentina no Mundial de 2022.“As equipas muitas vezes vão-se construindo no mesmo torneio”, observou, lembrando que lesões, suspensões e o desgaste competitivo podem ser fatores determinantes.Do lado chileno, Nicolás Córdova reconheceu que o principal objetivo passa pela renovação gradual da seleção, num processo pensado para integrar jovens jogadores sem acelerar etapas.“Vamos seguir com o maior profissionalismo possível, dando oportunidades aos jogadores que estão a competir e baixando a média de idades da equipa”, explicou, frisando que o crescimento do Chile dependerá sobretudo da evolução individual dos atletas.“Quando mais jogadores vão para o estrangeiro, as coisas começam a construir-se”, concluiu o selecionador, destacando a importância de competir em contextos mais exigentes, nomeadamente no futebol europeu.Portugal e Chile defrontam-se este sábado, às 18h45, num encontro de preparação em que os sul-americanos procuram também lançar bases para o futuro da seleção..Roberto Martínez fala em flexibilidade e abre porta a mudanças no onze para o teste com o Chile.Samú Costa pede intensidade máxima frente ao Chile: “Temos de meter na cabeça que é um jogo oficial”