Rodri rouba título e Bola de Ouro do Mundial que parecia destinada a Messi

Era dado como certo para Lionel Messi, mas acabou nas mãos de Rodri, o capitão espanhol, que além de roubar o título mundial ao argentino, numa final decidia com um golo de Ferran Torres, também o superou o jogador do Inter Miami no capítulo individual. O jogador do Manchester City já tinha sido o melhor jogador do Euro2024, que La Roja também venceu.Os novos campeões do Mundo de futebol dominaram os troféus individuais, como defesa Pau Cubarsí a ser eleito como o melhor jovem do torneio e Unai Simón como melhor guarda-redes. Um prémio óbvio tendo em conta que terminou o Mundial com apenas um golo sofrido e não tanto por ter feito defesas espetaculares.A Chuteira de Ouro adidas - troféu para o melhor marcador - voltou a ser entregue a Kylian Mbappé, que já tinha sido o maior goleador do Mundial 2022. Graças aos dois golos marcados no jogo que a França perdeu com Inglaterra (6-4), o francês encerrou a edição de 2026 com 10 golos, mais dois do que Messi. O argentino ficou em branco na final e viu Mbappé ser consagrado como melhor marcador de sempre em mundiais até hoje com 22 golos, mais um do que o camisola 10 da albiceleste.O prémio fair play foi para a seleção dos Países Baixos. .Espanha destrói sonho argentino e sagra-se campeã do Mundo pela segunda vez.Espanha aposta numa nova geração de talento para regressar ao topo do Mundo .Rodri vence a Bola de Ouro 2024. Rúben Dias foi 23.º e Vitinha ficou no 27.º lugar