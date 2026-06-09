RD Congo perde com Chile antes do duelo com Portugal no Mundial 2026
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RD Congo perde com Chile antes do duelo com Portugal no Mundial 2026

Seleção congolesa caiu por 2-1 num particular realizado à porta fechada, em França, após o encontro inicialmente previsto em Espanha ter sido cancelado por razões sanitárias ligadas ao surto de Ébola.
Cecília Carmo
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República Democrática do Congo perdeu frente ao Chile por 2-1, esta terça-feira, no último jogo de preparação antes da estreia no Mundial 2026, onde terá Portugal como primeiro adversário. A formação orientada por Sébastien Desabre entra em campo frente à equipa das quinas no próximo 17 de junho, às 18h00.

O encontro foi disputado à porta fechada em França, depois de as autoridades espanholas terem cancelado a realização da partida inicialmente prevista para La Línea de la Concepción, alegando preocupações sanitárias relacionadas com o surto de Ébola na RD Congo. A federação congolesa procurou uma alternativa para garantir a realização do teste de preparação antes do arranque da competição.

Depois de uma primeira parte equilibrada, o Chile adiantou-se no marcador aos 52 minutos, ampliando a vantagem já perto do final, aos 86’, por intermédio de Matías Sepúlveda. A resposta congolesa surgiu apenas aos 88 minutos, quando Joris Kayembe, antigo jogador de clubes portugueses como FC Porto, Rio Ave e Arouca, reduziu a desvantagem, após assistência de Brian Cipenga, futebolista com passagem por emblemas como Famalicão, Vilaverdense e Paços de Ferreira.

O Chile, que não se qualificou para o Mundial 2026, encerrou desta forma a sua série de jogos de preparação, depois de no passado sábado ter perdido por 2-1 frente a Portugal, no Estádio Nacional do Jamor. Já a RD Congo segue agora focada no embate com a seleção nacional, naquele que será o primeiro compromisso dos congoleses no Grupo K do Campeonato do Mundo.

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