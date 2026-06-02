Colômbia ganha confiança, Uzbequistão deixa sinais positivos e RD Congo enfrenta incerteza sanitária

A pouco mais de uma semana do arranque do Mundial 2026, os três adversários de Portugal na fase de grupos vivem momentos distintos na preparação para a competição. Enquanto Colômbia e Uzbequistão já entraram em campo para os primeiros testes do estágio final, a República Democrática do Congo continua a lidar com dificuldades provocadas pela situação sanitária no país.A Colômbia foi a seleção que deixou indicações mais consistentes. Os sul-americanos venceram a Costa Rica por 3-1, num encontro em que voltaram a destacar-se algumas das principais figuras da equipa orientada por Néstor Lorenzo. Luis Díaz esteve em evidência ao participar diretamente em dois golos, assistindo Davinson Sánchez para a abertura do marcador e assinando o segundo tento colombiano. Já na reta final da partida, Luis Suárez, avançado do Sporting, fechou a contagem após assistência de James Rodríguez.O resultado reforça a confiança de uma seleção que chega ao Mundial com ambições legítimas de discutir os primeiros lugares do Grupo K. Com uma base consolidada, qualidade individual no setor ofensivo e experiência acumulada em grandes competições, a Colômbia surge como o adversário mais credenciado de Portugal nesta primeira fase.Menos mediático, mas igualmente atento aos últimos ajustes, está o Uzbequistão. A seleção asiática, que participará pela primeira vez num Campeonato do Mundo, perdeu por 2-0 frente ao Canadá num encontro disputado em Edmonton, mas o resultado não refletiu totalmente o que se passou em campo.A equipa treinada por Fabio Cannavaro criou várias oportunidades de golo, sobretudo na primeira parte, através do avançado Eldor Shomurodov, uma das principais referências do conjunto uzbeque. O guarda-redes canadiano Maxime Crépeau foi decisivo para impedir que os asiáticos chegassem ao intervalo em vantagem. Só na segunda parte o Canadá conseguiu materializar a superioridade, acabando por construir o triunfo com golos de Jonathan Osorio e Jayden Nelson.Apesar da derrota, o Uzbequistão deixou sinais encorajadores e confirmou que poderá representar um desafio mais complicado do que o estatuto de estreante mundialista poderia sugerir.Já a República Democrática do Congo enfrenta uma realidade bem diferente. A preparação da seleção africana tem sido condicionada pelas preocupações relacionadas com o surto de Ébola registado no país, situação que obrigou à alteração dos planos inicialmente previstos para o estágio de preparação.As repercussões chegaram inclusivamente a Espanha, onde o encontro particular entre a RD Congo e o Chile, marcado para 9 de junho em La Línea de la Concepción, foi colocado sob avaliação das autoridades locais. O presidente da câmara da cidade andaluza exigiu garantias sanitárias antes de autorizar a realização da partida, numa decisão motivada pelas preocupações em torno da evolução da doença.Entretanto, a federação congolesa optou por transferir para a Bélgica parte da preparação para o Mundial, procurando garantir condições de trabalho estáveis numa fase decisiva antes da estreia na competição. .Conheça todos os convocados das 48 seleções do Mundial 2026.James, o menino de ouro, entrega consulado cafetero a Luis Díaz.Usbequistão viu no futebol forma de garantir independência e tem no banco um campeão do mundo.Herança portuguesa e experiência de Premier League fazem da R.D. Congo rival a ter em conta