Colômbia ganha confiança, Uzbequistão deixa sinais positivos e RD Congo enfrenta incerteza sanitária
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Colômbia ganha confiança, Uzbequistão deixa sinais positivos e RD Congo enfrenta incerteza sanitária

Dois dos adversários de Portugal no Grupo K já realizaram jogos de preparação para o Campeonato do Mundo. O Congo continua a preparar a competição sob a sombra do surto de Ébola que afeta o país.
Cecília Carmo
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