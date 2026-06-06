Portugal bate Chile por 2-1 no Jamor no ensaio rumo ao Mundial

A Seleção Nacional entrou a vencer no ciclo de preparação para a fase final do Mundial de 2026, ao derrotar este sábado (6) a congénere do Chile por 2-1, num encontro particular disputado no Estádio Nacional, no Jamor.A formação liderada por Roberto Martínez sentiu algumas dificuldades iniciais para contrariar o bloco chileno, mas a partida subiu de tom nos instantes finais da primeira parte, e não pelas melhores razões. Já no período de compensação (45'+1), um desentendimento azedo entre Rafael Leão e Iván Román resultou em cartão vermelho direto para ambos, deixando as duas equipas reduzidas a dez elementos antes do recolher aos balneários.Na etapa complementar, Martínez promoveu mexidas, lançando Gonçalo Guedes para o lugar de Cristiano Ronaldo. A aposta revelou-se certeira: aos 57 minutos, o recém-entrado avançado desfez o nulo e inaugurou o marcador para Portugal.A precisar de reagir, o Chile tentou aumentar a ofensiva, mas a eficácia pertenceu à equipa das quinas: aos 74 minutos, Bruno Fernandes controlou a bola à entrada da área e, com um remate forte e colocado, assinou o 2-0, dando maior conforto aos comandados de Martínez.Já perto do apito final, a seleção sul-americana conseguiu reduzir a desvantagem. Lucas Cepeda, aos 90'+1, aproveitou um lance na área portuguesa para fixar o resultado final em 2-1. Portugal cumpre assim o primeiro teste no Jamor.