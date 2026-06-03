PSP alerta para burlas com cadernetas do Mundial: “Cuidado para não ser o cromo desta história”

Face ao registo de um grande número de quiexas com burlas com os cromos do Mundial, a PSP recomenda alguns cuidados para “não ser o cromo desta história”, ou seja, para não se deixar enganar.Numa publicação nas redes sociais, a PSP explica a metodologia usada para burlar os entusiastas dos cromos. “Perfis falsos nas redes sociais anunciam caixas a preços muito baixos. Pedem pagamento imediato, muitas vezes por MB Way. Mal o dinheiro cai na conta, bloqueiam. Fica sem o dinheiro e sem os cromos”, resume.A PSP alerta ainda que em encontros de trocas ou em vendas presenciais também se registam situações fraudulentas, com cromos e cadernetas contrafeitos. “Parecem reais, mas são falsificações feitas para o enganar”, diz a PSP, que recomenda que se verifique a qualidade do papel, a nitidez da impressão e a presença de holograma ou selos oficiais da marca.“Assim, desconfie de preços muito baixos, não transfira dinheiro para desconhecidos e adquira os cromos em locais oficiais”, remata..Alerta para burlas com coleções de cromos do Mundial