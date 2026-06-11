México arranca Mundial em festa: vitória por 2-0 sobre a África do Sul em estreia quente com três expulsões

O México entrou da melhor forma no Mundial 2026 ao vencer a África do Sul por 2-0, esta quinta-feira, 11 de junho, no Estádio Azteca. O jogo inaugural foi intenso e marcado por três expulsões, que elevaram a tensão na reta final da partida.Perante um estádio lotado e impulsionada pelo apoio dos adeptos, a seleção anfitriã precisou de poucos minutos para abrir o marcador. Julián Quiñones aproveitou um erro defensivo da formação sul-africana e fez o primeiro golo do Mundial aos nove minutos, colocando cedo o México em vantagem.A África do Sul tentou reagir, mas revelou dificuldades para travar a intensidade mexicana e raramente conseguiu ameaçar com consistência a baliza adversária. A equipa orientada por Javier Aguirre manteve o controlo do encontro e consolidou a superioridade já na segunda parte.Aos 67 minutos, Raúl Jiménez ampliou a vantagem mexicana, finalizando uma jogada de ataque que deixou os anfitriões mais tranquilos e aproximou o México de uma estreia vitoriosa perante os seus adeptos. O encontro acabou também por ficar marcado pela disciplina. Houve três cartões vermelhos: César Montes, do México, foi expulso, enquanto Themba Zwane e Yaya (Sphephelo) Sithole, da África do Sul, também viram vermelho, deixando os “Bafana Bafana” reduzidos a nove jogadores nos minutos finais.Com este triunfo, o México soma os primeiros três pontos no Grupo A e começa da melhor forma uma competição organizada por México, Estados Unidos e Canadá. Os jogos continuam esta sexta-feira, 12 de junho..Mundial 2026 arranca com regras inéditas: FIFA aperta controlo sobre adeptos e muda o jogo dentro de campo.Antigo Estádio Azteca volta a fazer história no Mundial de 2026