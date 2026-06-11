Mundial 2026 arranca com regras inéditas: FIFA aperta controlo sobre adeptos e muda o jogo dentro de campo
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Mundial 2026 arranca com regras inéditas: FIFA aperta controlo sobre adeptos e muda o jogo dentro de campo

Do uso das redes sociais às novas punições no relvado, o maior Campeonato do Mundo de sempre estreia medidas que prometem transformar a experiência dos adeptos e a dinâmica do futebol.
Cecília Carmo
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