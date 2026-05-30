Os Estados Unidos é um dos países sede do Mundial 2026 e maior consumidor de desporto por TV e afins. O entusiasmo com a prova tem subido de tom com a aproximação do pontapé de saída.
KENA BETANCUR/EPA
Desporto

FIFA ainda não tem um parceiro no país mais populoso do Mundo

Organismo está desesperado para encontrar valor considerado justo para transmitir Mundial na Índia. País asiático é o que mais produz vídeos de YouTube no planeta.
João Almeida Moreira
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