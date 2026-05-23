Miami recebe o Mundial 2026 no Hard Rock Stadium

O estádio de Miami que irá receber jogos do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 está já no centro dos preparativos para um dos maiores eventos desportivos do planeta. O Hard Rock Stadium, localizado em Miami Gardens, foi confirmado pela FIFA como uma das sedes do torneio, organizado conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México. O recinto vai acolher sete partidas, incluindo encontros da fase de grupos, uma eliminatória da ronda dos 32, um quarto-de-final e ainda o jogo de atribuição do terceiro lugar.Com uma capacidade próxima dos 65 mil espectadores, o Hard Rock Stadium é um dos recintos multifuncionais mais relevantes dos Estados Unidos. Inaugurado em 1987, é a casa dos Miami Dolphins, equipa da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), mas ao longo dos anos recebeu também competições internacionais de futebol, provas de ténis do Miami Open, corridas associadas ao Grande Prémio de Fórmula 1 de Miami e concertos de grande dimensão. A experiência acumulada em eventos internacionais foi um dos fatores que reforçou a escolha de Miami como cidade anfitriã do Mundial.Durante a competição, o estádio deixará temporariamente de utilizar o nome comercial “Hard Rock Stadium”, passando a ser designado “Miami Stadium”, em conformidade com as regras da FIFA relativas a direitos comerciais e patrocínios. O recinto deverá ainda sofrer adaptações específicas para responder às exigências do futebol internacional, incluindo a instalação de relva natural certificada pelos critérios técnicos do organismo que rege a modalidade.A realização do Mundial deverá representar um impulso significativo para a economia local, com um aumento esperado no número de visitantes, sobretudo nos setores da hotelaria, restauração e transportes. Miami surge como uma das cidades norte-americanas com maior ligação cultural ao futebol, impulsionada pela forte diversidade populacional e pela crescente popularidade da modalidade na região. Para a cidade, a competição representa também uma oportunidade para reforçar a sua posição como palco regular de grandes acontecimentos desportivos internacionais.Depois de não ter integrado o lote de cidades anfitriãs do Mundial de 1994, também realizado nos Estados Unidos, Miami prepara-se agora para assumir um papel de destaque na edição de 2026, recebendo alguns dos jogos mais aguardados da competição e colocando-se no centro das atenções do futebol mundial..Estádio de Boston aposta na modernização antes do Mundial de 2026.Estádio de Arlington será palco central do Mundial 2026 com nove jogos e uma meia-final