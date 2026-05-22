Estádio de Arlington será palco central do Mundial 2026 com nove jogos e uma meia-final

O AT&T Stadium, localizado em Arlington, na área metropolitana de Dallas–Fort Worth, será um dos principais palcos do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, assumindo um papel de destaque na competição organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México. Apesar de frequentemente associado à cidade de Dallas, o recinto situa-se em Arlington, no estado do Texas, sendo, no entanto, identificado pela FIFA como “Dallas Stadium” durante o torneio, devido às regras do organismo que impedem o uso de designações comerciais patrocinadas nos estádios oficiais.A infraestrutura norte-americana foi escolhida para acolher nove partidas do Mundial, tornando-se no estádio com maior número de jogos de toda a competição. O recinto receberá cinco encontros da fase de grupos, dois jogos da ronda dos 32 avos de final, um dos oitavos de final e uma das meias-finais, marcada para 14 de julho de 2026. A decisão da FIFA reforça o peso estratégico da região do Texas na organização do torneio, naquela que será a primeira edição da história do Campeonato do Mundo com 48 seleções e um total de 104 partidas.Inaugurado em 2009 e casa dos Dallas Cowboys, equipa da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), o estádio é amplamente reconhecido pela sua dimensão e inovação tecnológica. Entre os elementos mais distintivos destacam-se a cobertura retrátil e o gigantesco ecrã suspenso sobre o relvado, considerado um dos maiores do mundo num recinto desportivo. Durante o Mundial, o estádio deverá ter uma capacidade ajustada para cerca de 94 mil espectadores, embora, noutras configurações e grandes eventos, possa ultrapassar as 100 mil pessoas.Além da imponência arquitetónica, a FIFA valorizou a experiência da região Dallas–Fort Worth na organização de grandes eventos internacionais, desde finais universitárias e combates de boxe até ao Super Bowl e grandes concertos. A expectativa é de que o Mundial de 2026 tenha um impacto económico expressivo no Texas, atraindo milhares de adeptos, jornalistas e equipas técnicas, e transformando a região num dos centros mais movimentados da competição. Com uma presença central no calendário do torneio, o “Dallas Stadium” deverá afirmar-se como um dos símbolos de uma edição histórica do Campeonato do Mundo..Antigo Estádio Azteca volta a fazer história no Mundial de 2026.Estádio de Atlanta prepara-se para receber uma meia-final do Campeonato do Mundo de 2026