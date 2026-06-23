Haaland bisou nos dois primeiros jogos.
Haaland bisou nos dois primeiros jogos.FIFA
Mundial 2026

Mbappé e Haaland estão armados até aos canhões

Ao bis de Messi pela Argentina, figuras da França e Noruega reagem com semelhante eficácia no Grupo I e apuram nações para a fase a eliminar.
Frederico Bártolo
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