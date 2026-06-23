Mbappé e Haaland estão armados até aos canhões

Messi marcou dois golos pela Argentina contra a Áustria, mas não esperou muito pela resposta na luta titânica pelo título de melhor marcador. Mbappé, pela França, e Haaland, pela Noruega, bisaram pela segunda vez na prova e levam quatro golos no Mundial 2026, apenas um abaixo de Messi, que fizera hat-trick contra a Argélia. Como tal, não se discute não só a corrida ao título mundial, mas também o impacto que os goleadores possam ter nas respetivas equipas e, claro, o relevo para uma atribuição do futuro troféu de melhor jogador do mundo. No Grupo I, a França e Noruega estão apuradas, com seis pontos, e terão pela frente um jogo de atribuição do primeiro posto. Ganhar o grupo significa enfrentar um terceiro classificado nos 16 avos de final, ser segundo implica embate com o segundo do Grupo E, previsivelmente a Costa do Marfim, que joga contra Curaçau no fecho da fase de grupos. O jogo de França com o Iraque foi de sentido único (demorou quatro horas a cumprir devido à interrupção pelos trovões e chuva que se faziam sentir em Filadélfia). Antes dessa paragem, o pé esquerdo do avançado do Real Madrid já adiantara os bleus aos 14 minutos. Aos 54’, uma descoordenação entre o guarda-redes iraquiano e a defesa num pontapé de baliza facilitou novo encosto vencedor. À 100.ª internacionalização, com 27 anos ainda, Kylian chegou ao golo 60 pela seleção francesa e aos 16 em Mundiais. Igualou Klose, que era recordista à partida para este certame, mantendo a bota afiada para correr atrás de Messi, com 18 golos em seis Mundiais. Dembélé fechou as contas e o apuramento no 3-0.O Senegal avisara a França na estreia, na derrota por 3-1, e voltou a mostrar-se reativo contra a Noruega. Pedersen foi chamado a jogo por lesão de Ryerson e marcou aos 43 minutos. Odegaard, aos 48’, assistiu Haaland para o poderoso avançado tranquilizar os vikings. Ismaila Sarr, do Crystal Palace, reduziu aos 53 minutos. Foi tempo de, meio atarantados pela envergadura de Haaland, os africanos voltarem a ruir na própria área. Aos 58’, o quarto golo neste Mundial para Haaland, que, aos 25 anos, dois anos mais novo do que Mbappé, leva a Noruega à fase a eliminar 28 anos depois. O bilhete pouco foi ameaçado pelo bis de Sarr já nos descontos. O selecionador norueguês Solbakken teve um problema cardíaco que lhe perigou a vida enquanto jogador e é hoje um treinador focado em potenciar Haaland: a estrela que já foi campeã europeia pelo City, melhor marcador da Europa e goleador num Mundial sub-20 em 2019, em que faturou nove vezes num jogo contra as Honduras. Com 405 golos na carreira, incluindo competições jovens pela seleção, prepara a batalha com Mbappé (440 golos) pelos próximos anos no trono. O Mundial 2026 é agora a arena..Haaland é o combustível da máquina trituradora norueguesa .Noruega bate Senegal e qualifica-se com novo 'bis' de Haaland.Ataque cheio de potenciais Bolas de Ouro na França acelera para o 3-1 na estreia do Mundial contra o Senegal