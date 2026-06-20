Marrocos vence Escócia com golo aos dois minutos
JIJI PRESS/EPA
Mundial 2026

Marrocos vence Escócia com golo aos dois minutos

A formação escocesa nunca ultrapassou a fase de grupos, em oito presenças.
DN/Lusa
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Marrocos, quarto classificado na edição de há quatro anos, ascendeu, provisoriamente, à liderança do Grupo C do Mundial de futebol de 2026, ao vencer na sexta-feira a Escócia por 1-0, em encontro da segunda jornada.

Em Foxborough, nos Estados Unidos, um golo madrugador, aos dois minutos, de Ismael Saibari, que já havia marcado no 1-1 com o Brasil, selou o triunfo da formação africana, face a um conjunto que nunca ultrapassou a fase de grupos, em oito presenças.

Marrocos vence Escócia com golo aos dois minutos
Brasil goleia o Haiti e lidera grupo C
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