França saiu com troféu inédito em 1998.
França saiu com troféu inédito em 1998. Foto: DR/FIFA
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História dos Mundiais. Em 1998, Zidane levou a França ao primeiro título mundial diante do Brasil de Ronaldo

Os franceses conquistaram o troféu pela primeira vez em casa, numa final marcada pelos dois golos de Zinédine Zidane e pelo misterioso mal-estar de Ronaldo horas antes da partida decisiva
Nuno Tibiriçá
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O Mundial de 1998 marcou uma nova era no futebol. Pela primeira vez, a competição contou com 32 seleções, característica que perdurou até o torneio de 2022 - neste ano já serão 48 equipas. Disputado em França, o último campeonato do século XX apresentou ao mundo uma geração francesa talentosa e multicultural que acabaria por mudar para sempre a história do futebol do país.

Até então, a nação que ajudara a idealizar a criação da Taça do Mundo nunca tinha conseguido conquistá-la. Setenta anos depois dos esforços de Jules Rimet e Henri Delaunay para transformar o sonho em realidade, a França chegava ao seu Mundial sob enorme pressão. O anfitrião carregava o peso da expectativa e depositava as suas esperanças num médio elegante de origem argelina chamado Zinédine Zidane.

A campanha francesa começou de forma sólida, mas nem sempre tranquila, afinal, os anfitriões precisaram de um golo de ouro de Laurent Blanc para eliminar o Paraguai nos oitavos-de-final, sobreviveram à Itália nos penáltis e derrotaram a surpreendente Croácia por 2-1 nas meias-finais, graças a um improvável bis do central Lilian Thuram, os únicos golos da sua carreira internacional.

Lilian Thuram foi um dos heróis da campanha.
Lilian Thuram foi um dos heróis da campanha. Foto: DR/FIFA

E se por um lado a França perseguia um sonho inédito, o Brasil tentava conquistar o pentacampeonato. Campeã em 1994, a seleção brasileira chegava à final com uma constelação de estrelas liderada por Ronaldo, então o melhor jogador do mundo. Aos 21 anos, o "Fenómeno" parecia destinado a dominar o futebol mundial durante muitos anos e era apontado como a grande figura daquele torneio.

Mas a decisão ficou marcada por um dos maiores mistérios da história dos Mundiais. Horas antes da final, Ronaldo sofreu uma convulsão no hotel da seleção brasileira. Durante algum tempo chegou a estar fora da equipa titular, sendo substituído por Edmundo na ficha inicial do jogo. Pouco depois, porém, foi reintegrado na formação. Até hoje, as causas exatas do episódio continuam a alimentar debates e teorias. O certo é que Ronaldo entrou em campo visivelmente distante do jogador brilhante que havia conduzido o Brasil até à final.

No Stade de France, diante de quase 80 mil espectadores, Zidane, ou 'Zizou', para os mais íntimos, assumiu o protagonismo. Um dos jogadores mais técnicos da sua geração curiosamente decidiu a final com duas cabeçadas certeiras, uma das características menos associadas ao seu futebol. Os dois golos ainda na primeira parte colocaram a França no controlo do jogo e já nos descontos da segunda, Emmanuel Petit fechou a vitória por 3-0 e confirmou a maior noite da história do futebol francês até então.

O Mundial ficou também marcado pela extraordinária campanha da Croácia. Estreante na competição, a seleção liderada por Davor Šuker, melhor marcador do torneio com seis golos, alcançou o terceiro lugar e confirmou o surgimento de uma nova força do futebol europeu. Já para Portugal, aquele foi o último Mundial falhado até aos dias de hoje.

1998 ficou especialmente para a história como a consagração de Zidane, um dos grandes nomes de todos os Mundiais, que fez nascer uma nova potência do futebol internacional, afinal os Bleus, dois anos depois, conquistariam também o Campeonato da Europa e voltariam a três finais nos seis Mundiais seguidos (com um título). Agora, vão em busca do tri no grupo I do torneio, ao lado de Iraque, Senegal e Noruega. Faltam 7 dias para o arranque do Mundial de 2026.

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