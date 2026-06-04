História dos Mundiais. Em 1998, Zidane levou a França ao primeiro título mundial diante do Brasil de Ronaldo

O Mundial de 1998 marcou uma nova era no futebol. Pela primeira vez, a competição contou com 32 seleções, característica que perdurou até o torneio de 2022 - neste ano já serão 48 equipas. Disputado em França, o último campeonato do século XX apresentou ao mundo uma geração francesa talentosa e multicultural que acabaria por mudar para sempre a história do futebol do país.Até então, a nação que ajudara a idealizar a criação da Taça do Mundo nunca tinha conseguido conquistá-la. Setenta anos depois dos esforços de Jules Rimet e Henri Delaunay para transformar o sonho em realidade, a França chegava ao seu Mundial sob enorme pressão. O anfitrião carregava o peso da expectativa e depositava as suas esperanças num médio elegante de origem argelina chamado Zinédine Zidane.A campanha francesa começou de forma sólida, mas nem sempre tranquila, afinal, os anfitriões precisaram de um golo de ouro de Laurent Blanc para eliminar o Paraguai nos oitavos-de-final, sobreviveram à Itália nos penáltis e derrotaram a surpreendente Croácia por 2-1 nas meias-finais, graças a um improvável bis do central Lilian Thuram, os únicos golos da sua carreira internacional..E se por um lado a França perseguia um sonho inédito, o Brasil tentava conquistar o pentacampeonato. Campeã em 1994, a seleção brasileira chegava à final com uma constelação de estrelas liderada por Ronaldo, então o melhor jogador do mundo. Aos 21 anos, o "Fenómeno" parecia destinado a dominar o futebol mundial durante muitos anos e era apontado como a grande figura daquele torneio.Mas a decisão ficou marcada por um dos maiores mistérios da história dos Mundiais. Horas antes da final, Ronaldo sofreu uma convulsão no hotel da seleção brasileira. Durante algum tempo chegou a estar fora da equipa titular, sendo substituído por Edmundo na ficha inicial do jogo. Pouco depois, porém, foi reintegrado na formação. Até hoje, as causas exatas do episódio continuam a alimentar debates e teorias. O certo é que Ronaldo entrou em campo visivelmente distante do jogador brilhante que havia conduzido o Brasil até à final.No Stade de France, diante de quase 80 mil espectadores, Zidane, ou 'Zizou', para os mais íntimos, assumiu o protagonismo. Um dos jogadores mais técnicos da sua geração curiosamente decidiu a final com duas cabeçadas certeiras, uma das características menos associadas ao seu futebol. Os dois golos ainda na primeira parte colocaram a França no controlo do jogo e já nos descontos da segunda, Emmanuel Petit fechou a vitória por 3-0 e confirmou a maior noite da história do futebol francês até então.O Mundial ficou também marcado pela extraordinária campanha da Croácia. Estreante na competição, a seleção liderada por Davor Šuker, melhor marcador do torneio com seis golos, alcançou o terceiro lugar e confirmou o surgimento de uma nova força do futebol europeu. Já para Portugal, aquele foi o último Mundial falhado até aos dias de hoje.1998 ficou especialmente para a história como a consagração de Zidane, um dos grandes nomes de todos os Mundiais, que fez nascer uma nova potência do futebol internacional, afinal os Bleus, dois anos depois, conquistariam também o Campeonato da Europa e voltariam a três finais nos seis Mundiais seguidos (com um título). Agora, vão em busca do tri no grupo I do torneio, ao lado de Iraque, Senegal e Noruega. Faltam 7 dias para o arranque do Mundial de 2026..França quer recuperar a coroa: Mbappé lidera nova geração rumo ao Mundial 2026.História dos Mundiais. Em 1950, “Maracanazo” silenciou o Brasil e deu ao Uruguai o bicampeonato