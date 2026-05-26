História dos Mundiais. Em 1950, “Maracanazo” silenciou o Brasil e deu ao Uruguai o bicampeonato

A Segunda Guerra Mundial interrompeu o futebol durante 12 anos, e quando o Mundial regressou, em 1950, o planeta reencontrou-se também através do desporto. E nenhum país parecia mais preparado para celebrar esse retorno do que o Brasil, escolhido para organizar a competição e apresentar ao mundo o recém-construído Maracanã, então o maior estádio do planeta. O torneio voltava então à América Latina após duas edições na Europa (1934 e 1938).A seleção brasileira chegava como favorita absoluta. Com jogadores como Zizinho, Ademir e Jair, o Brasil encantava pela força ofensiva e atropelou os adversários na fase final com goleadas históricas sobre Suécia e Espanha. O ambiente no Rio de Janeiro era tão confiante que jornais chegaram às bancas antes da decisão com manchetes anunciando os brasileiros como campeões mundiais.Do outro lado estava um Uruguai desacreditado, mas liderado por um dos maiores capitães da história do futebol: Obdulio Varela. A Celeste precisava vencer para conquistar o título, enquanto ao Brasil bastava um empate diante de um Maracanã tomado por mais de 173 mil pessoas - número oficial que continua até hoje como recorde de público da história dos Mundiais..Quando Friaça abriu o marcador logo no início do segundo tempo, o estádio explodiu numa celebração que parecia definitiva. Mas o Uruguai resistiu. Schiaffino empatou a partida e, aos 79 minutos, Alcides Ghiggia avançou pela direita e bateu cruzado para vencer Barbosa, silenciando o Maracanã num dos momentos mais emblemáticos da história do futebol. O guarda-redes, aliás, foi o escolhido como grande vilão da derrota e marginalizado por décadas por imprensa e adeptos, algo que, para muitos, foi considerado uma grande injustiça.O "Maracanazo" transformou-se imediatamente numa ferida difícil de cicatrizar para os brasileiros. A derrota marcou gerações, encerrou o ciclo da camisola branca da seleção brasileira e tornou-se tema de livros, documentários e debates ao longo das décadas. Para muitos, a derrota foi a mais sofrida da história do Brasil em Mundiais. Pelo menos até 2014, mas essa história fica para alguns capítulos mais adiante...Voltando a 1950, enquanto o Rio de Janeiro e todo o Brasil mergulhava num silêncio fúnebre, o Uruguai conquistava o segundo Mundial da sua história e eternizava nomes como Obdulio Varela, Schiaffino e Ghiggia. Décadas depois, o autor do golo decisivo resumiria a dimensão daquele instante com uma frase histórica: "Apenas três pessoas conseguiram silenciar o Maracanã: o Papa, Frank Sinatra e eu."Mais de 70 anos depois do "Maracanazo" a seleção brasileira, que posteriormente tornou-se a maior campeã do torneio (com cinco títulos), chega ao Mundial longe de ser uma das favoritas, mas com um plantel e, especialmente, um treinador, Carlo Ancelotti, que promete competir em alto nível. O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Faltam 16 dias para o arranque do Mundial de 2026.