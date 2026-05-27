Estádio Guadalajara é um dos eleitos para o Mundial
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Estádio Guadalajara é um dos eleitos para o Mundial

Arena situada em Zapopan será palco de quatro jogos da fase de grupos e destaca-se pela arquitetura moderna e historial recente no futebol mexicano
Cecília Carmo
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Estádio Guadalajara, localizado em Zapopan, no estado mexicano de Jalisco, será uma das sedes do Mundial, acolhendo quatro encontros da fase de grupos da competição. Inaugurado em 2010, o recinto tem capacidade para cerca de 48 mil espectadores e é considerado um dos estádios mais modernos e visualmente marcantes do México, graças ao seu design esférico e à localização em terreno elevado.

A infraestrutura é casa do Club Deportivo Guadalajara, conhecido mundialmente como Chivas, um dos clubes mais populares e históricos do futebol mexicano. Desde a inauguração do estádio, a equipa conquistou importantes títulos nacionais e internacionais, incluindo duas edições da Taça MX. O recinto ficou também associado a um dos momentos mais marcantes da história recente do clube, quando o Guadalajara venceu a Liga dos Campeões da Concacaf em 2018 frente ao Toronto FC, conquistando o primeiro título continental em 56 anos.

Além da importância no futebol de clubes, o estádio já recebeu competições internacionais de relevo. Em 2011, integrou a lista de sedes do Campeonato do Mundo Sub-17 da FIFA, torneio que reuniu algumas das maiores promessas do futebol mundial. Nesse mesmo ano, o recinto foi igualmente utilizado durante os Jogos Pan-Americanos,reforçando a sua versatilidade e capacidade organizativa para grandes eventos desportivos.

Com uma arquitetura contemporânea e condições modernas para atletas e adeptos, o Estádio Guadalajara prepara-se agora para assumir protagonismo internacional durante o Mundial de 2026, consolidando o seu estatuto como uma das principais arenas desportivas do México.

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