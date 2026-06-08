Colômbia afina pontaria antes de defrontar Portugal e vence Jordânia com bis de Jhon Arias

A Colômbia confirmou o bom momento de forma antes do arranque do Mundial 2026, ao vencer a Jordânia por 2-0, este domingo, 7 de junho, em San Diego, na Califórnia, no derradeiro jogo de preparação da formação orientada por Néstor Lorenzo antes da estreia na competição. O principal destaque da partida foi Jhon Arias, extremo do Palmeiras, autor dos dois golos do encontro, num sinal de alerta para Portugal, que medirá forças com os sul-americanos na última jornada do Grupo K.A seleção colombiana entrou dominante e acabou por materializar a superioridade ainda antes do intervalo. Aos 41 minutos, James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, descobriu Jhon Arias com um passe preciso, permitindo ao avançado surgir em boa posição. Apesar de um primeiro toque imperfeito, o jogador do Palmeiras recuperou rapidamente o controlo da bola e bateu o guarda-redes jordano Yazeed Abulaila, inaugurando o marcador.Já na segunda parte, aos 55 minutos, a parceria voltou a resultar, desta vez com outro nome bem conhecido do futebol português. Santiago Arias, antigo lateral do Sporting, cruzou com precisão para a área e Jhon Arias apareceu a finalizar de cabeça, assinando o segundo golo e estabelecendo o resultado.No que toca aos jogadores que atuam em Portugal, Luis Suárez, avançado do Sporting e melhor marcador da I Liga, foi titular na frente de ataque colombiana, acabando substituído ao intervalo. Já Richard Ríos, médio do Benfica, entrou precisamente na segunda parte, somando mais minutos numa seleção que procura voltar a afirmar-se ao mais alto nível internacional depois de ter falhado a presença no Mundial de 2022.A Jordânia, que participa pela primeira vez numa fase final de um Campeonato do Mundo, revelou dificuldades para contrariar a intensidade colombiana e terminou mesmo reduzida a dez jogadores, após a expulsão de Amer Jamous por acumulação de cartões amarelos já nos instantes finais do encontro.Integrada no Grupo K do Mundial 2026, a Colômbia inicia a competição frente ao Uzbequistão, seguindo-se o duelo com a RD Congo, antes de encerrar a fase de grupos diante de Portugal, a 27 de junho, naquele que poderá revelar-se um dos encontros decisivos da caminhada lusa na prova..James, o menino de ouro, entrega consulado cafetero a Luis Díaz.Colômbia ganha confiança, Uzbequistão deixa sinais positivos e RD Congo enfrenta incerteza sanitária