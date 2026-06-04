Benfica e Sporting lideram clubes portugueses com mais jogadores no Mundial 2026

O futebol português estará fortemente representado no Campeonato do Mundo de 2026, não apenas através da Seleção Nacional, mas também pela quantidade de atletas que atuam em clubes portugueses e que foram chamados pelas respetivas seleções. No total, são 32 jogadores ligados ao futebol nacional que irão disputar a competição, que arranca este mês na América do Norte.O Benfica surge no topo da lista dos clubes portugueses com mais representantes no Mundial, ao contar com oito jogadores convocados. Entre os encarnados, apenas Tomás Araújo integra os eleitos de Roberto Martínez para representar Portugal. Ainda assim, a presença internacional do clube estende-se a várias seleções, incluindo Argentina, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Cabo Verde, Colômbia e Noruega.Logo atrás aparece o Sporting, com sete atletas convocados para a competição. Os leões colocam três jogadores na Seleção Nacional — Gonçalo Inácio, Rui Silva e Francisco Trincão — e estarão ainda representados por futebolistas chamados pelas seleções da Bélgica, Colômbia, Costa do Marfim e Uruguai.O SC Braga ocupa a terceira posição entre os clubes nacionais mais representados, com quatro jogadores convocados, enquanto o FC Porto soma três representantes no torneio. Já o Vizela contará com dois atletas presentes na maior competição de seleções do mundo.Um dado curioso prende-se com a origem dos convocados: Portugal não é a seleção com mais jogadores a atuar em clubes portugueses presentes no Mundial. A equipa orientada por Roberto Martínez convocou cinco atletas do futebol nacional, mas Cabo Verde supera esse número, contando com sete jogadores ligados às competições profissionais portuguesas. Lista final dos jogadores a atuar em Portugal convocados para o Mundial 2026:Benfica: 8 jogadoresTomás Araújo (Portugal)Fredrik Aursnes (Noruega)Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde)Amar Dedic (Bósnia e Herzegovina)Dodi Lukebakio (Bélgica)Nicolás Otamendi (Argentina)Richard Ríos (Colômbia)Andreas Schjelderup (Noruega)Sporting: 7 jogadoresMaxi Araújo (Uruguai)Zeno Debast (Bélgica)Ousmane Diomande (Costa do Marfim)Gonçalo Inácio (Portugal)Rui Silva (Portugal)Luis Suárez (Colômbia)Francisco Trincão (Portugal)Braga: 4 jogadoresFlorian Grillitsch (Áustria)Lukas Hornicek (Chéquia)Gustaf Lagerbielke (Suécia)Rodrigo Zalazar (Uruguai)FC Porto: 3 jogadoresDiogo Costa (Portugal)Seko Fofana (Costa do Marfim)Deniz Gül (Turquia)Vizela: 2 jogadoresYassin Fortuné (Haiti)Leverton Pierre (Haiti)Outros clubes com um jogador convocado:Casa Pia — Dailon Livramento (Cabo Verde)Chaves — Vozinha (Cabo Verde)Estrela da Amadora — Jovane Cabral (Cabo Verde)Farense — Yannick Semedo (Cabo Verde)Gil Vicente — Ghislain Konan (Costa do Marfim)Tondela — Sphephelo Sithole (África do Sul)Torrense — Stopira (Cabo Verde)Vitória de Guimarães — Telmo Arcanjo (Cabo Verde).Conheça todos os convocados das 48 seleções do Mundial 2026.RD Congo anuncia convocados para o Mundial 2026: há quatro jogadores com passado no futebol português