RD Congo anuncia convocados para o Mundial 2026: há quatro jogadores com passado no futebol português

A República Democrática do Congo anunciou a lista de convocados para o Campeonato do Mundo de 2026, prova em que terá Portugal como um dos adversários na fase de grupos. O selecionador francês Sébastien Desabre revelou uma convocatória marcada pela presença de vários jogadores com passado no futebol português, num grupo que combina experiência internacional com atletas em ascensão nas principais ligas europeias.Entre os nomes mais conhecidos dos adeptos portugueses surge Chancel Mbemba, defesa-central que representou o FC Porto durante quatro temporadas e que continua a assumir um papel de destaque na seleção congolesa. Também Simon Banza integra as escolhas de Desabre, depois de passagens bem-sucedidas pelo Famalicão e pelo SC Braga, onde se destacou pela veia goleadora.Outro jogador com ligações ao futebol nacional é Charles Pickel, médio que passou pelo Famalicão antes de prosseguir carreira fora de Portugal. Já Brian Cipenga apresenta um percurso profundamente ligado ao futebol português, tendo vestido as camisolas do Boavista B, Freamunde, Famalicão sub-23, Sporting Ideal, Lank Vilaverdense e Paços de Ferreira, antes de rumar ao estrangeiro.Além dos atletas com experiência em Portugal, a convocatória inclui algumas das principais referências da seleção africana. O avançado Yoane Wissa assume-se como uma das figuras de maior destaque do setor ofensivo, enquanto Aaron Wan-Bissaka oferece solidez ao corredor defensivo. No meio-campo, Noah Sadiki surge como uma das apostas de futuro da RD Congo, integrando uma geração que procura afirmar a seleção no panorama internacional.Eis a lista completa de convocados da RD Congo para o Mundial’2026:Guarda-redes: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) e Matthieu Epolo (Standard Liège).Defesas: Chancel Mbemba (Lille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley), Arthur Masuaku (Lens), Joris Kayembe (Genk), Nathan Kapuadi (Widzew Lodz), Rocky Bushiri (Hibernian), Dylan Batubinsika (AEL Larissa) e Gédéon Kalulu (Aris).Médios: Noah Sadiki (Sunderland), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Charles Pickel (Espanyol), Nathanael Mbuku (Montpellier), Brian Cipenga (Castellón), Gael Kakuta (AEL Larissa) e Théo Bongonda (Spartak Moscovo).Avançados: Yoane Wissa (Newcastle), Simon Banza (Al Jazira), Cédric Bakambu (Betis), Fiston Mayele (Pyramids) e Meschack Elia (Alanyaspor)..RD Congo prepara “operação diáspora” antes do Mundial e quer reforços europeus .R.D. Congo está no caminho de Portugal e não lhe faltam ‘espiões’ para saber como joga o rival