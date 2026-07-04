Anthony Taylor é o árbitro escolhido para o Portugal-Espanha
Mundial 2026

Anthony Taylor é o árbitro escolhido para o Portugal-Espanha

O duelo ibérico nos oitavos de final do Mundial 2026 está marcado para as 20h00 de segunda-feira (6 de julho).
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

O inglês Anthony Taylor é o árbitro escolhido para apitar o jogo dos oitavos de final do Mundial entre Portugal e Espanha, anunciou este sábado, 4 de julho, a FIFA.

A equipa de arbitragem que vai estar no duelo ibérico, agendado para as 20h00 de segunda-feira (6), inclui os assistentes, também ingleses, Gary Beswick e Adam Nunn.

Já o alemão Felix Zwayer será o quarto árbitro no encontro que vai decorrer no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos.

Anthony Taylor foi o árbitro escolhido para apitar o Colômbia-Uzbequistão (3-1) e o jogo entre o Senegal e o Iraque (5-0).

Anthony Taylor é o árbitro escolhido para o Portugal-Espanha
Nélson Semedo diz que jogo com Espanha é uma "final antecipada". "Estamos muito confiantes”
Anthony Taylor é o árbitro escolhido para o Portugal-Espanha
Nuno Mendes diz que Portugal tem condições e capacidade para melhorar no Mundial 2026
Portugal
Futebol
Espanha
árbitro
Mundial
Diário de Notícias
www.dn.pt