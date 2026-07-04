Anthony Taylor é o árbitro escolhido para o Portugal-Espanha

O inglês Anthony Taylor é o árbitro escolhido para apitar o jogo dos oitavos de final do Mundial entre Portugal e Espanha, anunciou este sábado, 4 de julho, a FIFA.A equipa de arbitragem que vai estar no duelo ibérico, agendado para as 20h00 de segunda-feira (6), inclui os assistentes, também ingleses, Gary Beswick e Adam Nunn. Já o alemão Felix Zwayer será o quarto árbitro no encontro que vai decorrer no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos. Anthony Taylor foi o árbitro escolhido para apitar o Colômbia-Uzbequistão (3-1) e o jogo entre o Senegal e o Iraque (5-0)..Nélson Semedo diz que jogo com Espanha é uma "final antecipada". "Estamos muito confiantes”.Nuno Mendes diz que Portugal tem condições e capacidade para melhorar no Mundial 2026