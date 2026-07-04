Nuno Mendes diz que Portugal tem condições e capacidade para melhorar no Mundial 2026

O lateral Nuno Mendes afirmou este sábado, 4 de julho, que Portugal tem condições e capacidade para melhorar no Mundial 2026 de futebol e mostrou-se confiante em novo triunfo sobre a Espanha depois da final da Liga das Nações.“Se pudéssemos repetir o resultado dessa final era bom. Mas, agora é um jogo diferente, uma competição diferente. Temos de encarar a Espanha da mesma forma que temos encarado todos os jogos no torneio. Sabemos que podemos fazer um bocado melhor do que temos feito. Temos capacidade para isso”, afirmou Nuno Mendes sobre o jogo dos oitavos de final do Mundial 2026.O jogador de 24 anos, que na última temporada foi bicampeão europeu de clubes com o Paris Saint-Germain, falava aos jornalistas no Centennial Park, nos arredores de Toronto, minutos antes de novo treino da seleção nacional.Portugal e Espanha encontraram-se pela última vez em junho de 2025, com a equipa das ‘quinas’ a conquistar a Liga das Nações em Munique, na Alemanha, com um triunfo por 5-3 no desempate por grandes penalidades, após um 2-2 no tempo regulamentar.“Sabemos que quem perder vai para casa. Em termos de nome, a Espanha é o adversário mais difícil que até agora encontrámos no torneio. Depois, no campo, o jogo pode ser difícil, mas também pode ser mais fácil”, explicou o lateral.Mendes mostrou-se “contente com os elogios” de alguns jogadores espanhóis, que o apontam como o melhor lateral esquerdo da atualidade, e abordou novo duelo com Lamine Yamal, a ‘estrela’ da ‘roja’.Durante a tarde, a comitiva lusa abandona solo canadiano e viaja até a Dallas, cidade situada a cerca de 30 quilómetros de Arlington, local que vai receber o duelo ibérico dos ‘oitavos’.O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira, no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).O Mundial 2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. .Madrugadas de Ramos dão lições de eficácia. VAR foi preciso para sossegar sufocos e dar os oitavos de final.Roberto Martínez: "Temos perfis diferentes na equipa e utilizámos Ramos, que sempre acrescenta"