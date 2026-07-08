Alguns eurodeputados pedem investigação ao presidente da FIFA, na sequência do caso Trump-Balogun

Um grupo de eurodeputados quer ver Gianni Infantino investigado pelas ações enquanto presidente da FIFA no Mundial2026 e esclarecer se houve pressão política efetiva da administração norte-americana em questões de natureza desportiva, como a despenalização de um jogador dos EUA.A iniciativa foi dos eurodeputados Barry Andrews (Renew Europe), Lara Wolters e Niels Fuglsang (Socialistas e Democratas) que decidiram fazer circular uma carta entre os deputados do Parlamento Europeu, para recolha de assinaturas. Numa declaração conjunta, os eurodeputados Barry Andrews, Lara Wolters e Niels Fuglsang classificaram a decisão da FIFA como "uma vergonha e uma perversão da justiça".A carta, a que a Euronews teve acesso, será depois enviada às 27 federações de futebol da União Europeia, ou seja, sob domínio da UEFA, e apela a que solicitem junto da FIFA uma investigação ao processo de decisão que levou à anulação da suspensão de Balogun. "Consideramos que chegou o momento de as federações europeias de futebol, todas elas associações membro da FIFA, intervirem e pedirem que a FIFA investigue os processos de decisão no caso Balogun", pode ler-se no texto.O comissário europeu Glenn Micallef, responsável pela pasta do Desporto, considerou igualmente que a reversão foi "uma decisão errada".Folarin Balogun viu um cartão vermelho contestado no jogo com a Bósnia e Herzegovina e deveria ter cumprido castigo frente à Bélgica, já que um cartão vermelho implica automaticamente um jogo de suspensão, mas foi despenalizado após queixa da US Soccer e de Donald Trump entrar em campo.O presidente norte-americano admitiu que ligou a Infantino para dizer que o cartão a Balogun "foi injusto", mas garantiu não ter pedido "nada em troca". Perante o escalar da polémica e depois de Trump voltar a público para agradecer a Infantino por "reverter uma grande injustiça", o presidente da FIFA afirmou que, durante essa chamada com o presidente dos EUA, lhe disse que o órgão disciplinar da FIFA é independente.Esta é a segunda iniciativa do género a pedir uma investigação a Infantino, depois de 50 eurodeputados terem pedido uma investigação à atribuição do Prémio da Paz da FIFA ao presidente Trump, por parte de Gianni Infantino..Cedência da FIFA a Trump causa contestação internacional. Líder dos EUA acha que Balogun "não fez falta".Bélgica venceu Estados Unidos e a 'batota' Balogun