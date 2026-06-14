Alemanha goleia Curaçao e entra no Mundial com exibição demolidora

A Alemanha entrou da forma mais convincente possível no Mundial de futebol de 2026, ao golear este domingo Curaçao por 7-1, num encontro do Grupo E marcado pelo domínio absoluto da formação germânica, que confirmou o favoritismo e não deu qualquer hipótese ao adversário.A seleção alemã assumiu o controlo do jogo desde os primeiros minutos e rapidamente começou a traduzir a superioridade em golos, perante uma equipa de Curaçao que sentiu dificuldades em acompanhar a intensidade, circulação de bola e capacidade ofensiva dos europeus. A diferença de andamento e qualidade entre as duas seleções tornou-se evidente muito cedo no encontro, com os germânicos a instalarem-se no meio-campo contrário e a criarem sucessivas situações de perigo.Apesar da enorme superioridade alemã, Curaçao conseguiu ainda um momento histórico ao marcar o primeiro golo da sua história em Campeonatos do Mundo, por intermédio de Livano Comenencia, num encontro que ficará, ainda assim, marcado pela superioridade quase total da Alemanha.Kai Havertz esteve em destaque ao apontar dois golos, enquanto Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown e Deniz Undav também inscreveram o nome na lista de marcadores da seleção germânica. O resultado final de 7-1 transforma esta partida numa das goleadas mais expressivas dos primeiros dias da competição, reforçando a ideia de que a Alemanha pretende assumir um papel de relevo nesta edição do Mundial.Sem nunca baixar o ritmo competitivo, a formação alemã mostrou organização, profundidade ofensiva e eficácia na finalização, aspetos que permitiram construir um triunfo esclarecedor frente a uma seleção de Curaçao que, apesar da derrota pesada, conseguiu deixar uma marca simbólica na competição..Alemanha quer recuperar protagonismo e voltar a lutar pelos grandes títulos.Escócia estreia-se com vitória sofrida frente ao Haiti no Mundial