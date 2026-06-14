Escócia estreia-se com vitória sofrida frente ao Haiti no Mundial

A Escócia entrou da melhor forma no Campeonato do Mundo de 2026 ao vencer o Haiti por 1-0, num encontro do Grupo C disputado no Boston Stadium. O único golo da partida surgiu aos 28 minutos, quando John McGinn aproveitou uma bola perdida na área, após uma defesa incompleta do guarda-redes Johny Placide, e colocou a selecção escocesa em vantagem. O Haiti, que regressou à fase final de um Mundial após longa ausência, respondeu com intensidade e procurou discutir o resultado até ao fim, mas revelou falta de eficácia nos momentos decisivos. A equipa caribenha criou situações de perigo, sobretudo na segunda parte, mas encontrou pela frente uma Escócia organizada, determinada e capaz de proteger uma vantagem curta. Para os escoceses, este triunfo tem um valor histórico: é a primeira vitória da selecção num Campeonato do Mundo desde 1990 e surge no regresso ao maior palco do futebol internacional depois de 28 anos. Com estes três pontos, a Escócia ganha vantagem importante na luta pelo apuramento no Grupo C, onde também estão Brasil e Marrocos. Já o Haiti sai derrotado, mas deixa sinais positivos pela atitude competitiva e pela forma como nunca desistiu de procurar o empate. Na próxima jornada, a Escócia defronta Marrocos, enquanto o Haiti terá pela frente o Brasil, num teste exigente para as suas ambições na competição.