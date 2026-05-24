Alemanha quer recuperar protagonismo e voltar a lutar pelos grandes títulos

A Alemanha é uma das históricas seleções do Velho Continente. A equipa quer recuperar o lugar entre as maiores potências do futebol mundial. Depois da conquista do título em 2014, os alemães atravessaram um período inesperadamente irregular, marcado por eliminações precoces nos Mundiais de 2018 e 2022 e por várias dificuldades em manter a consistência competitiva que historicamente caracterizou a Mannschaft. Ainda assim, a tradição, a cultura vencedora e a qualidade estrutural do futebol alemão continuam a fazer da seleção uma das equipas mais respeitadas do futebol internacional.No Mundial de 2026, a Alemanha integra oficialmente o Grupo E, juntamente com Equador, Costa do Marfim e Curaçau. O grupo apresenta diferentes tipos de desafio para os alemães. O Equador surge como o adversário teoricamente mais forte, graças à velocidade e intensidade física do futebol sul-americano. A Costa do Marfim traz a agressividade competitiva e talento individual característicos de várias seleções africanas, enquanto Curaçau participa pela primeira vez num Campeonato do Mundo e procurará surpreender perante adversários historicamente mais fortes. Apesar das dificuldades, a Alemanha entra naturalmente como favorita à liderança do grupo e à qualificação para os oitavos-de-final. Historicamente, a Alemanha possui um dos palmarés mais impressionantes do futebol mundial. A seleção conquistou quatro Campeonatos do Mundo, em 1954, 1974, 1990 e 2014, além de várias presenças em finais e meias-finais. Durante décadas, o futebol alemão tornou-se sinónimo de disciplina tática, mentalidade vencedora e enorme capacidade para competir nos momentos de maior pressão. Mesmo em períodos menos positivos, a camisola alemã continua a transportar enorme peso histórico dentro do futebol internacional.A atual geração alemã combina juventude talentosa com jogadores experientes habituados ao mais alto nível europeu. A conquista do Mundial de 2014, no Brasil, representou um dos momentos mais marcantes da história recente da Alemanha. A equipa liderada por Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller e Philipp Lahm apresentou um futebol dominante e extremamente eficaz, culminando com a vitória frente à Argentina na final do Rio de Janeiro. No entanto, a renovação geracional revelou-se mais difícil do que o esperado e a seleção perdeu parte da consistência competitiva que sempre a distinguiu.Sob orientação de Julian Nagelsmann, a Alemanha procura hoje um futebol mais dinâmico e ofensivo. A equipa aposta na pressão alta, circulação rápida de bola e mobilidade constante dos jogadores ofensivos. O aparecimento de jovens tecnicamente evoluídos trouxe maior criatividade ao jogo alemão, permitindo à seleção apresentar soluções ofensivas mais variadas e imprevisíveis..Alemanha e Países Baixos carimbam apuramento para o Mundial 2026