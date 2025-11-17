Alemanha e Países Baixos carimbam apuramento para o Mundial 2026

A Alemanha, quatro vezes campeã do mundo de futebol, assegurou esta segunda-feira, 17 de novembro, a 21.ª presença em fases finais de Mundiais, a 18.ª seguida, ao vencer o Grupo A de qualificação europeia, ao vencer na receção à Eslováquia.A mannschaft, campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014, venceu a seleção eslovaca em Leipzig, por 6-0, com golos de Nick Woltemade, aos 18 minutos, Gnabry, aos 29, Sane, aos 36 e 41, Ridle Baku, aos 67, e Ouedraogo, aos 79.Após ter ficado de fora em 1930 e 1950, a Alemanha assegurou a sexta vaga europeia na 23.ª edição do Campeonato do Mundo, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, que já conta com 33 nações de um total de 48..Também esta segunda-feira, os Países Baixos qualificaram-se para a fase final do Campeonato do Mundo de futebol, pela 12.ª vez em 23 edições, ao conquistarem o Grupo G de qualificação europeia.A formação laranja, comandada pelo antigo treinador do Benfica Ronald Koeman, assegurou a segunda presença consecutiva, ao vencer em casa a Lituânia, por 4-0, com golos de Tijjani Reijnders, aos 16 minutos, Cody Gakpo, aos 58, na conversão de uma grande penalidade, Xavi Simons, aos 60, e Donyell Malen, aos 62.Os Países Baixos, finalistas em 1974, 1978 e 2010, são a 34.ª nação com presença garantida na 23.ª edição do Campeonato do Mundo, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a sétima europeia..Portugal no Mundial2026, após golear Arménia. Federação tenta libertar Ronaldo do castigo para a estreia