Surfista norte-americano Griffin Colapinto conquista Peniche pela terceira vez

O norte-americano Griffin Colapinto venceu esta sexta-feira, 23 de outubro, o brasileiro Gabriel Medina na final da prova de elite do surf em Peniche, repetindo os triunfos de 2022 e 2024 e tornando-se o primeiro a ganhar três vezes em Portugal.

Com condições de 'sonho' na Praia de Supertubos, Griffin Colapinto fez 17,60 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (9,43 e 8,17), enquanto o tricampeão mundial Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), que levantou o troféu em Portugal em 2017, somou 16,77 pontos (8,57 e 8,20).

Com o triunfo, Griffin Colapinto subiu três posições no ranking mundial, ocupando agora o terceiro posto, atrás dos brasileiros Yago Dora (número um) e Ítalo Ferreira (segundo classificado), que caíram ambos nas meias-finais, e logo acima de Gabriel Medina, que é o quarto, com o também 'canarinho' Miguel Pupo a fechar o 'top 5'.

Na prova feminina, a australiana Molly Picklum, campeã mundial em título, ganhou a prova do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) em Peniche, batendo na final a norte-americana Caitlin Simmers, e garantiu a sua primeira vitória em Portugal.