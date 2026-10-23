Surfista australiana Molly Picklum estreia-se a vencer em Peniche

A australiana Molly Picklum, campeã mundial em título, ganhou esta sexta-feira, 23 de outubro, a prova do circuito mundial de surf em Supertubos, Peniche, batendo na final a norte-americana Caitlin Simmers, e garantiu a sua primeira vitória em Portugal.

Na bateria decisiva, Molly Picklum fez 13,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,83 e 5,50), levando a melhor sobre Caitlin Simmers, campeã do mundo em 2024, e vencedora da etapa portuguesa em 2023, que obteve 12,84 pontos (6,67 e 6,17).

Com o triunfo na etapa portuguesa, o primeiro nesta temporada, a surfista de 23 anos subiu ao primeiro lugar do ranking mundial, quando faltam disputar apenas duas provas, nas Filipinas e no Havai.

O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), começou em 16 de outubro na Praia de Supertubos, em Peniche, e termina hoje após a final masculina, que coloca frente a frente o brasileiro Gabriel Medina e o norte-americano Griffin Colapinto.