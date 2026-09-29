Pogacar faz pressão para disputar Europeus de ciclismo no fim de semana

Tadej Pogacar está interessado em alinhar no Campeonato da Europa de ciclismo de dia 4 de outubro. O atleta estará a pressionar a UAE Team Emirates-XRG, avança o jornal El País.

O ciclista esloveno não pode defender o bicampeonato mundial no Canadá, que acabou por sorrir ao colega de equipa Brandon McNulty, mas tem intenção de lutar pelos Europeus em casa.

Apesar de ter autorização médica para competir, Pogacar enfrenta as dúvidas da formação dos Emirados Árabes Unidos que o querem a repousar antes de preparar a época de 2027. O Diário de Notícias soube que o próprio atleta verbalizou junto de colegas a intenção de correr na Eslovénia um percurso com cinco subidas inclinadas e com menos de 200 km, menos 80 do que foi a prova do Mundial.

Segundo o El País, Pogacar terá contactado o cirurgião Xavier Mir, que acompanhou a sua recuperação, e terá recebido autorização médica para voltar a competir. Falta, portanto, o sim da equipa para poder defender o título conquistado em 2025.

A UAE Team Emirates-XRG tinha anunciado anteriormente que Pogacar não voltaria a competir em 2026, depois da queda sofrida durante a Volta a Espanha, abandonando a prova de três semanas enquanto liderava com conforto a corrida. O acidente obrigou o esloveno a ser submetido a uma intervenção cirúrgica à clavícula, além de ter sofrido uma fratura cervical e uma concussão.

Nos últimos dias, o nome de Pogačar chegou a surgir entre os pré-selecionados para o Campeonato da Europa. A equipa esclareceu, porém, que essa presença resultava de uma lista antiga e que o plano continuava a passar pelo encerramento antecipado da temporada do ciclista.

Apesar da evolução positiva da recuperação, informações mais recentes continuam a apontar para a ausência de Pogacar na prova eslovena, com passagem pelo território que o viu nascer. Permanece em aberto a situação, apesar das intenções do corredor precisarem de um aval da equipa com a qual tem contrato e na qual fez toda a carreira profissional, conquistando dois Mundiais, quatro clássicas monumento diferentes, cinco Voltas a França e uma Volta a Itália. No Tour, leva 26 etapas conquistadas e corre para ser o melhor de sempre.